Confirman que tricampeón del América pidió salir del equipo en el Apertura 2025

Este sábado 23 de agosto del 2025, César Luis Merlo, compartió un video en sus redes sociales en el que reveló que un jugador del América le pidió a la directiva salir en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX si llega una mejor oferta por él.

Merlo explicó que se trata de Sebastián Cáceres . El conjunto del América recibió una oferta por el Ispwich Town que terminó rechazando pues Baños reveló que la oferta no cumplían los parámetros que considera el club.

“Llegó una oferta, pero no en los parámetros que esperamos por un jugador Seleccionado Nacional que lleva mucho tiempo aquí. Entonces, hasta que no cierren las ligas en diferentes partes del mundo, no podemos asegurar que no habrá más salidas”. Santiago Baños referente a la oferta por Sebastián Cáceres de Ispwich Town.

Sebastián Cáceres buscaría salir del América

César Merlo detalló que Cáceres habría hablado con la directiva para poder salir del equipo en caso de que el Ispwich Town pueda subir la oferta. El jugador considera que es un buena oportunidad para si carrera teniendo 26 años, llegar a Inglaterra a competir aunque sea en la segunda división.

“Es muy agradecido con el América y con su afición. Pero entiende que para su carrera irse a jugar a Ispwich Town es un crecimiento deportivo. Lo sabe el América, lo piensa Cáceres. No va a prender fuego en las oficinas del América para que lo vendan, no es el estilo del jugador. A pesar de querer y ser un tipo muy agradecido con el América, entiende que para su carrera, teniendo ya 26 años siendo extracomunitario y llegándole una oferta, a pesar de ser de una segunda división, de Inglaterra, un lugar competitivo, le ha pedido al América que si Ispwich Town puede subir el dinero considere la posibilidad de ayudarlo y venderlo a Europa”.