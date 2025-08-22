La millonada que pediría el América para que uno de sus cracks salga a Europa

En las últimas horas, diferentes medios han señalado que el conjunto del América ha recibido ofertas por uno de sus cracks y este viernes 22 de agosto del 2025, Santiago Baños, presidente del club reveló que aun podrían salir o llegar jugadores al club.

En cuanto a salidas o llegadas, no te lo puedo asegurar porque todavía no cierra el periodo de inscripciones en diferentes ligas. Si llega una oferta por un jugador que pueda salir, trataremos cubrir esa baja, siempre trayendo refuerzos que fortalezcan el plantel y que sigamos en el camino de ser protagonista. No te puedo asegurar que estemos cerrados indefinidamente - Santiago Baños

El jugador por el que han recibido ofertas, fue por Sebastián Cáceres. El conjunto del Ispwich Town mandó una oferta formal por el defensor pero hasta el momento no ha sido aceptada por el equipo de Coapa. El propio Baños reveló que la oferta no eran los parámetros que esperan.

“Llegó una oferta, pero no en los parámetros que esperamos por un jugador Seleccionado Nacional que lleva mucho tiempo aquí. Entonces, hasta que no cierren las ligas en diferentes partes del mundo, no podemos asegurar que no habrá más salidas”. Santiago Baños referente a la oferta por Sebastián Cáceres de Ispwich Town.

La millonada que pediría América por Sebastián Cáceres

Cáceres, según transfermarkt, tiene un valor de 5 millones de euros. Motivo por el que el América esperaría una oferta similar o mayor al ser un defensa central clave en el club, seleccionado de Uruguay y con una gran proyección a sus 26 años.

Santiago dejó claro que pueden seguir la negociaciones si hay una buena oferta, por lo que todavía podría salir del equipo Cáceres.

“Las puertas están abiertas para los jugadores que quieran salir. Nadie es indispensable. El jugador que no este a gusto, tiene las puertas abiertas. No los vamos a regalar porque tampoco se trata de debilitarnos, pero como lo hemos hecho en muchas ocasiones, mientras exista un acuerdo, entre clubes y convenga al equipo y a los jugadores, llevaremos acabo una negociación”.

