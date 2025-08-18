Alana Flores vs Sebastián Cáceres: ¿Quién gana más: la streamer o el jugador del América?

En los últimos días, Alana Flores ha estado en tendencia en las redes sociales por la difernetes peleas de box que ha tenido la streamer mexicana.

De igual forma, muchos la han empezado a conocer por la relación que tiene con el jugador del América, Sebastián Cáceres. Una relación de dos jóvenes muy exitosos que tienen ingresos muy destacados.

¿Quién gana más Alana Flores vs Sebastián Cáceres?

Muchos seguidores se han preguntado quién de los dos gana más dinero, si Alana que tiene diferentes campañas de publicidad, sus transmisiones y eventos en los que participa o Sebastián Cáceres que es futbolista profesional del América. Es por eso que hoy te traemos un apróximado de quién gana más en un ‘enfrentamiento’ entre Alana Flores vs Sebastián Cáceres.

Según información disponible, Alana Flores, como creadora de contenido estaría generando ingresos significativos. Con los datos de su canal, sus ingresos serían cerca de los 29, 853 euros mensuales, aproximadamente 600,000 pesos mexicanos. Aunque, es importante mencionar que estos valores son estimaciones basadas en publicidad y suscripciones, excluyendo donaciones u otras fuentes de ingresos.

Por lo que podría tener un mayor ingreso de donaciones, que es lo que beneficía más a los que transmiten. Por otra parte, Alana intenta subir mucho contenido a sus redes como Instagram y Youtube, por lo que podría monetizar varios videos y tener más ingresos.

Por otra parte, diferentes medios aseguran que habría ganado aproximadamente 40,000 dólares (poco menos de 800,000 pesos mexicanos) por su victoria contra Ari Geli en La Velada del Año 5, un evento organizado por Ibai Llanos en 2025.

Es dificil tener un calculo exacto de lo que podría ganar Alana al ser una mujer con diferentes fuentes de ingreso.

Por otra parte, el jugador del Club América, según el portal SalarySport, tendría un salario estimado de 550,000 dolares anuales, aproximadamente más de 11 millones de pesos mexicanos al año.

Realmente, se desconoce cuánto gane Cáceres pues no se ha dado a conocer esa información, por lo que podría ser una mayor o menor cantidad. De igual forma, puede tener un ingreso extra con alguna marca.

De cualquier forma, ambos reciben una fuerte cantidad de ingresos. Por un lado, Alana tiene ingresos que pueden depender de las colaboraciones o campañas que tenga con diferentes empresas. Mientras que Cáceres tiene un salario base al ser futbolista.