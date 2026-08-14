Esta es la rutina que entrenadores recomiendan después de los 55 para conservar la fuerza

El paso de los años suele venir acompañado por cambios en la composición corporal, la movilidad y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Sin embargo, mantener la autonomía durante más tiempo no depende únicamente de la edad, pues ciertos hábitos pueden ayudar a retrasar el deterioro físico.

Entrenadores y organismos especializados coinciden en que una rutina sencilla puede ser suficiente para comenzar. Caminar regularmente, trabajar la fuerza e incorporar pendientes de manera progresiva forman parte de una estrategia respaldada por diferentes investigaciones científicas.

La rutina recomendada después de los 55 años

La propuesta consiste en caminar al menos 20 minutos diarios, realizar ejercicios de fuerza dos veces por semana y subir cuestas suaves. Esta combinación permite trabajar la resistencia cardiovascular y los principales grupos musculares sin necesidad de entrenamientos demasiado extensos.

Caminar 20 minutos por día es saludable para los mayores de 55 años

No obstante, los 55 años no representan una frontera exacta a partir de la cual comienza el deterioro. Una revisión publicada en Ageing Research Reviews señala que la pérdida de masa muscular puede comenzar desde la mediana edad, con un descenso aproximado del 1% anual.

El ritmo de esta disminución cambia según cada persona. La actividad física, alimentación, descanso y presencia de enfermedades son factores que pueden acelerar o retrasar el proceso.

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Cuánto tiempo hay que caminar para cuidar la salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada. Caminar 20 minutos cada día suma 140 minutos, por lo que funciona como punto de partida, aunque lo ideal sería superar ligeramente esa duración.

Para alcanzar el mínimo de la OMS se necesitarían aproximadamente 22 minutos diarios. La caminata también debe hacerse a una intensidad que aumente moderadamente la respiración y permita hablar, pero no cantar con facilidad.

Caminar 22 minutos al día es lo ideal|Unsplash

Un metaanálisis publicado en The Lancet Public Health, realizado con información de 47,471 personas, encontró una asociación entre acumular más pasos y un menor riesgo de mortalidad. Entre los mayores de 60 años, los beneficios tendieron a estabilizarse alrededor de los 6,000 y 8,000 pasos diarios.

Por qué hay que entrenar fuerza dos veces por semana

El trabajo de fuerza es fundamental para conservar masa muscular, estabilidad y capacidad funcional. Por esta razón, la OMS recomienda ejercitar los principales grupos musculares durante dos o más días por semana.

Una revisión del Colegio Estadounidense de Medicina del Deporte analizó 137 revisiones sistemáticas con más de 30,000 participantes. Los resultados indicaron que el entrenamiento de resistencia mejora la fuerza, el tamaño muscular, la potencia, el equilibrio y la velocidad al caminar.

No es obligatorio levantar grandes cantidades de peso. La rutina puede incluir sentadillas asistidas, levantarse de una silla, bandas elásticas, mancuernas ligeras o ejercicios con el propio cuerpo. La dificultad debe aumentar de forma gradual y respetar las capacidades individuales.

El entrenamiento de fuerza mejora la movilidad

Qué beneficios tiene caminar por cuestas suaves

Las pendientes permiten aumentar la intensidad de una caminata sin tener que correr. Al avanzar cuesta arriba, el organismo necesita utilizar más energía y los músculos de las piernas deben realizar un esfuerzo mayor.

Una investigación encontró que caminar con una inclinación del 10% elevó cerca de 22.9% el costo energético cardiopulmonar. Otro estudio realizado en adultos mayores observó que las pendientes modifican la mecánica de la rodilla y podrían disminuir ciertas cargas sobre su compartimento medial.

Subir cuestas no es una recomendación obligatoria ni adecuada para todas las personas. Quienes padezcan enfermedades cardiovasculares, respiratorias, problemas articulares o dificultades de equilibrio deben consultar con un especialista antes de comenzar. La clave está en adaptar la inclinación, duración y esfuerzo al estado físico de cada adulto.