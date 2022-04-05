Qatar 2022 lanza 2ª fase de venta de boletos: precios y restricciones

Después de que se agotara el primer lote de boletos para los partidos del Mundial Qatar 2022, ya ha iniciado la segunda fase para que los fanáticos asistan a los estadios, donde hay puntos clave a tener en consideración, como precios, restricciones, sedes y demás.

Con los grupos definidos y el calendario completo, ahora ya se puede adquirir un boleto para ver a una selección en específico, donde se puede comprar el lote para toda la primera fase o para los duelos de fase final, por lo que esto es lo que debes de saber.

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Fechas para comprar boletos para Qatar 2022

Los organizadores del Mundial anunciaron que la venta de boletos de esta segunda fase dio inicio este 5 de abril y culminará el próximo 28 del mismo mes, donde es importante saber que se mandará la solicitud para la compra pero se sabrá si fue aprobada hasta el 31 de mayo.

¿Cuántos boletos podrás adquirir?

Como se ha comentado, los aficionados pueden adquirir los boletos para todos los partidos de una selección en la Fase de Grupos, o bien, existe la posibilidad de hacerlo para un juego de Fase Final, siempre que haya opciones a que califique.

Así se vivió el sorteo de Qatar 2022, en donde se definieron los grupos para la Copa del Mundo.|Reuters

De igual modo se comentó que los fans podrán comprar boletos para dos partidos del mismo día, pues las sedes se encuentran en un radio de 50 km de distancia y es muy accesible pasar de un inmueble a otro, por lo que esta opción es interesante.

Sin boleto, no entras a Qatar

Otra regla a tener en consideración es que ningún fanático podrá entrar al país donde se disputará el Mundial de Qatar 2022 sin haber comprado previamente un boleto, pues este será como su pase de acceso.

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Ya estando en Qatar, cada uno tendrá que solicitar su Fan ID, tal y como vimos en Rusia 2018, pues de esta forma accederá a los estadios.

Precios de los boletos para Qatar 2022

De momento no se ha dado a conocer la cifra exacta, pero se anunció que habrá 4 diferentes precios para los boletos de cada partido, donde irá desde uno ‘económico’ hasta uno con mejor vista y obviamente más caro.