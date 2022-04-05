Las selecciones que enfrentaría México previo a Qatar 2022
Estas son algunas de las selecciones nacionales que estaría enfrentando México como parte de su preparación para el Mundial de Qatar 2022
Con los rivales de la Selección Mexicana definidos para el Mundial de Qatar 2022, los directivos del combinado nacional están en busca de contrincantes que sean lo más parecidos a los conjuntos que enfrentarán en la justa invernal.
El equipo de dirige Gerardo 'Tata' Martino enfrentará, en su debut, a Polonia; después se verán las caras contra Argetina, el cabeza de grupo y selección de Lionel Messi; para cerrar frente a Arabia Saudita, que en el papel es el rival más fácil.
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¿Qué equipos podría enfretar la Selección Mexicana previo a Qatar 2022?
El calendario para todas las selecciones del mundo no son nada fáciles, pues solo quedan dos Fechas FIFA por disputarse, en el próximo mes de junio, y un par de juegos en septiembre, por lo que México solo tendrá dos partidos de preparación.
Esto debido a que, a mediados de año, ya se tiene compromisos contra Jamaica y Surinam, rivales de la Nations League, torneo internacional de la Concacaf. "Esos partidos no los jugarán en el Estadio Azteca, se espera poder llevarlos a Toluca (el Nemesio Diez) y a Guadalajara", aseguró David Medrano en Los Protagonistas.
This is the #CNL League A draw! pic.twitter.com/EC2ieVFm9H— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) April 5, 2022
"Solo habrá dos ventanas. La Selección Mexicana tenía pensando enfrentar a Argentina, al ser rival en el Mundial se ha descartado y ahora se piensa en Colombia, partido que podría jugarse en septiembre", agregó Don David.
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Además, Gerardo Torrado y Yon de Luisa esperan encontrar un rival parecido a los polacos: "De acuerdo a ellos (Torrado y de Luisa), pensaron en rivales como Suecia o como Serbia, para que México los enfrente; otro rival, pero que está muy codiciado es Qatar (anfitrión de esta Copa del Mundo), que es lo más parecido a Arabia Saudita, pero está muy complicado", finalizó.