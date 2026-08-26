CONFIRMADO: El segundo equipo clasificado a Semifinales de la Leagues Cup 2026

Luego de que Rayados de Monterrey se convirtiera en el primer equipo en clasificar a las Semifinales de la Leagues Cup 2026, el segundo semifinalista se definió entre León y Real Salt Lake.

Fue el conjunto de la Fiera el equipo que logró imponer condiciones luego de ganar 3-0 en un partido dominado de principio a fin.

Así fue la victoria de León

El primer gol del partido llegó al minuto 20 del primer tiempo, un centro a segundo poste que llega a cerrar Cambindo para definir pegado al poste y ponerse arriba en el marcador en una gran jugada colectiva.

Para el segunto tiempo, León aseguró su boleto con un gol de Sebastian Vegas desde el tiro de esquina. Un centro al área chica que remata Vegas totalmente solo y manda el balón al fondo de las redes.

Por último, la fiesta de goles la terminó Cambindo con un doblete espectacular. Con pura velocidad y talento, se quitó al portero para terminar definiendo libre a la porteria.

¡Doblete de Diber Cambindo! 🇨🇴 El colombiano vuelve a aparecer para marcar el tercero de @clubleonfc en los Cuartos de Final de #LeaguesCup2026 🦁 Live on @AppleTV 📺 https://t.co/V0OdMXsHz1 pic.twitter.com/UaBPUaz9Ep — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 26, 2026

Así llegan León vs Real Salt Lake

León clasificó a Cuartos de Final como el mejor equipo de Liga BBVA MX en la fase de grupos con 9 puntos conseguidos, mientras Real Salt Lake entró en cuarto lugar de la MLS.

León logró tener 3 victorias: 1-0 vs Nashville SC, 2-1 vs Orlando City y 3-2 vs Inter Miami CF. Llega con una racha de seis triunfos consecutivos entre la Leagues Cup y Liga BBVA MX.

En el caso de Real Salt Lake, en el cuarto lugar con 7 puntos. Logró 2 victorias y 1 empate al tener de resultados 1-1 vs Tigres UANL (perdió 6-5 en penales), ganó 4-0 vs Atlante y 3-0 vs FC Juárez.