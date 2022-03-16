Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Fallecen seis golfistas en accidente automovilístico

Un equipo de golfistas universitarios se transportaba en un vehículo en carretera, cuando una camioneta lo impactó de frente

Accidente automovilístico en donde mueren seis golfistas universitarios.
Accidente automovilístico en donde mueren seis golfistas universitarios.|AP

Escrito por: Azteca Deportes

Después de una competencia, un vehículo que transportaba a miembros del equipo de golf de una universidad de Nuevo México, sufrió un grave accidente en el camino de regreso a casa.

De acuerdo con los apuntes policiales, una camioneta que viajaba en dirección contraria cruzó la línea divisoria de la autopista y colisionó de manera frontal en contra del vehículo escolar, causando la muerte de nueve personas, entre ellas el golfista mexicano Mauricio Sánchez López, cinco compañeros, su entrenador, el conductor y el copiloto.

Te puede interesar: El trágico accidente que le quitó la vida a Salvador Sánchez

Otros dos miembros del equipo de golf y estudiantes de la Universidad del Suroeste fueron trasladados en helicóptero a un hospital, en estado crítico.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas, que abrió una investigación sobre el accidente, dijo por medio de un comunicado que la camioneta se había desviado hacia el carril por el que pasaba el vehículo del equipo “por razones desconocidas” justo después de las 8:15 PM del martes.

Los equipos de golf habían viajado a Texas, donde muchos de sus jugadores habían ido a la escuela secundaria, para competir en un torneo universitario en Midland. Los organizadores del torneo cancelaron el resto de la competencia debido al accidente.

Te puede interesar: Tragedia en el futbol: Muere un jugador en accidente de tráfico

La universidad lamenta la tragedia

El accidente significa una de las peores tragedias que involucran a equipos deportivos en los últimos años.

“Este será un gran obstáculo que todos tendremos que superar, y será un momento muy difícil para muchos”, dijo en un comunicado Steve Appel, director deportivo de la universidad en Hobbs, Nuevo México. “U.S.W. es una familia muy unida, y confío en que trabajaremos juntos para superar esto”.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP