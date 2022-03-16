Después de una competencia, un vehículo que transportaba a miembros del equipo de golf de una universidad de Nuevo México, sufrió un grave accidente en el camino de regreso a casa.

De acuerdo con los apuntes policiales, una camioneta que viajaba en dirección contraria cruzó la línea divisoria de la autopista y colisionó de manera frontal en contra del vehículo escolar, causando la muerte de nueve personas, entre ellas el golfista mexicano Mauricio Sánchez López, cinco compañeros, su entrenador, el conductor y el copiloto.

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Otros dos miembros del equipo de golf y estudiantes de la Universidad del Suroeste fueron trasladados en helicóptero a un hospital, en estado crítico.

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El Departamento de Seguridad Pública de Texas, que abrió una investigación sobre el accidente, dijo por medio de un comunicado que la camioneta se había desviado hacia el carril por el que pasaba el vehículo del equipo “por razones desconocidas” justo después de las 8:15 PM del martes.

Los equipos de golf habían viajado a Texas, donde muchos de sus jugadores habían ido a la escuela secundaria, para competir en un torneo universitario en Midland. Los organizadores del torneo cancelaron el resto de la competencia debido al accidente.

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La universidad lamenta la tragedia

El accidente significa una de las peores tragedias que involucran a equipos deportivos en los últimos años.

“Este será un gran obstáculo que todos tendremos que superar, y será un momento muy difícil para muchos”, dijo en un comunicado Steve Appel, director deportivo de la universidad en Hobbs, Nuevo México. “U.S.W. es una familia muy unida, y confío en que trabajaremos juntos para superar esto”.