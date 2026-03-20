¡NO ES BROMA! El país inesperado que será el rival de Argentina en la Fecha FIFA

La Selección Argentina ya tiene rival confirmado para el amistoso que disputará en La Bombonera será Mauritania, en un partido programado para el viernes 27 de marzo como parte de la Fecha FIFA. La confirmación llegó después de que se cayeran otras opciones de preparación, entre ellas el duelo que inicialmente se había anunciado frente a Guatemala, pero que quedó descartado por una norma de la FIFA que impide a un seleccionado disputar compromisos en distintos continentes dentro de la misma ventana internacional.

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El encuentro se jugará en el estadio de Boca Juniors, un escenario emblemático para la Albiceleste, que aprovechará la ocasión para despedirse de su público local antes de continuar con su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA. El partido ante Mauritania quedó fijado para las 20:15 horas y, de acuerdo con la información difundida por la AFA y medios argentinos, será el primer amistoso confirmado de esta doble fecha, aunque todavía se analiza la posibilidad de sumar un segundo encuentro frente a otro rival africano.

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¿Por qué Argentina eligió a Mauritania para su partido amistoso?

La elección de Mauritania llamó la atención por tratarse de una selección poco habitual en el radar de los grandes compromisos sudamericanos. El equipo africano no se clasificó a la Copa Mundial de la FIFA y actualmente ocupa el puesto 115 del ranking FIFA, lo que convierte el partido en una prueba útil para que el cuerpo técnico argentino evalúe variantes, ritmo de competencia y carga física de sus futbolistas.

¿Cuáles son las estrellas de Argentina que enfrentarán a Mauritania?

En la convocatoria, Lionel Messi encabeza la nómina de 28 jugadores anunciada por Lionel Scaloni, en una lista que también incluye nombres como Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Enzo Fernández y Leandro Paredes. La presencia de figuras consolidadas refuerza el carácter de ensayo general que tendrá este amistoso en Buenos Aires.

Con este anuncio, Argentina ya despejó una de las últimas incógnitas de su calendario inmediato y se enfoca en una presentación que servirá para medir al campeón del mundo ante su gente, en un escenario cargado de expectativa y con la mirada puesta en la próxima Copa Mundial de la FIFA.

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