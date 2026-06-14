El HUMILDE equipo de Concacaf que podría ser LÍDER del Grupo C del Mundial 2026 por encima de Brasil

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue adelante. El tercer día de competencia dio inicio con el empate entre Qatar y Suiza en actividad del Grupo B. Ahora, Brasil y Marruecos igualaron en el juego de la Fecha 1 del Grupo C, resultado con el que una modesta selección de Concacaf podría liderar su sector por encima del cuadro pentacampeón del Mundo.

En punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX, la Selección de Haiti debuta en el certamen enfrentando a Escocia en la cancha del Estadio de Boston. Dirigidos por Sébastien Migné, el cuadro de Concacaf hace su segunda aparición en la historia de la Copa Mundial, pues regresaron el torneo luego de su primera participación en 1974.

Los caribeños tienen la posibilidad de dormir esta noche como líderes del Grupo C si es que logran debutar con victoria. Previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección de Haití igualó ante Islandia, derrotó a Nueva Zelanda y cayeron ante Perú antes de presentarse en Boston para debutar en el certamen internacional. Del otro lado, Escocia viene de caer ante Costa de Marfil y vencer a Curazao y Bolivia antes de debutar en Estados Unidos.

Tras el empate entre Brasil y Marruecos con goles de Ismael Saibari y Vinícius Junior, los equipos dividieron puntos a espera del resultado entre Haití y Escocia para conocer cómo queda el Grupo C tras la Fecha 1 de competencia.

Partidos del Grupo C en el Mundial 2026

Jornada 1, sábado 13 de junio:

Brasil 1-1 Marruecos

Haití vs Escocia

Jornada 2, viernes 19 de junio:

Escocia vs Marruecos - 16:00 Hrs.

Brasil vs Haití - 19:00 Hrs.

Jornada 3, miércoles 24 de junio:

Marruecos vs Haití - 16:00 Hrs.

Escocia vs Brasil - 16:00 Hrs.