¿Cuál es la selección con más derrotas consecutivas en la Copa Mundial de la FIFA?

La Copa Mundial de la FIFA tiene historias de todo tipo, pues es el escenario en donde todas las selecciones y equipos quieren dejar su propia huella, donde cada partido es una oportunidad única. Sin embargo, las derrotas también forman parte de los récords mundialistas.

En ese sentido, existe un registro de la racha de derrotas consecutivas más larga en la Copa Mundial de la FIFA, la cual pertenece a la Selección Mexicana. Recordemos que, las primeras participaciones de México en la justa mundialista fueron muy complicadas.

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¿Cuál es la racha de derrotas consecutivas más larga en la Copa Mundial de la FIFA?

La Selección Mexicana tuvo una racha de nueve partidos de forma consecutiva sin poder ganar un partido en la Copa Mundial de la FIFA, siendo la más larga de la historia, pues se prolongó a lo largo de 28 años.

Durante su primera aparición en la edición de Uruguay 1930, la Selección Mexicana fue vencida por Francia 4-1, Chile la derrotó 3-0 y Argentina se impuso en el marcador con un 6-3, todos los partidos en la fase de grupos.

Para la Copa Mundial de la FIFA de Brasil 1950, la Selección Mexicana fue goleada 4-0 por el cuadro local, después cayó 4-1 ante Yugoslavia y cerró su participación con un 2-1 ante Suiza.

En la Copa Mundial de la FIFA de Suiza 1954, la historia no fue diferente, la Selección Mexicana se quedó en la primera ronda, tras caer 5-0 ante Brasil y 3-2 frente a Francia. Para la edición de Suecia 1958, el equipo mexicano debutó ante los locales con un 3-0, llegando a nueve derrotas de forma consecutiva en la justa mundialista.

El siguiente partido dentro de la edición de Suecia 1958, lo empataron ante Gales por marcador de 1-1, aunque para su último juego de la fase de grupos frente a Hungría, volvieron a caer por 4-0.

