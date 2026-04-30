¿Cuántas series de penales ha perdido la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA?

La historia de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA, ha tenido todo tipo de momentos, desde los que han hecho soñar a la afición con llegar más lejos, hasta las grandes decepciones. Entre los momentos más tristes, podemos encontrar las tandas de penales.

En este punto de un partido, la tensión en los jugadores y la afición llegan a su máximo nivel, pues cualquier cosa puede pasar y un error puede terminar de la peor manera una Copa Mundial de la FIFA, tal y como le ha sucedido a la Selección Mexicana.

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¿Cuántas derrotas en penales ha tenido México en la Copa Mundial de la FIFA?

La Selección Mexicana, solamente ha tenido que enfrentarse en dos ocasiones a la definición desde el manchón penal en la Copa Mundial de la FIFA, las cuales para su mala fortuna, terminaron en una derrota muy dolorosa.

La primera derrota de la Selección Mexicana en penales dentro de una Copa Mundial de la FIFA, fue en la edición de México 1986, cuando el cuadro nacional quedó eliminado en la ronda de Cuartos de Final, el tiempo regular terminó con el marcador sin goles ante Alemania.

Sin embargo, las cosas fueron muy diferentes en la ronda de penales, donde los alemanes lograron imponerse 1-4, donde Fernando Quitarte y Raúl Servin fallaron su disparo, siendo el único en marcar desde los doce pasos fue Manuel Negrete.

La historia se repitió ocho años después, pues en la edición de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos 1994, la Selección Mexicana quedó eliminada en la ronda de Octavos de Final ante Bulgaria, al caer en penales 1-3.

En esa ocasión, Alberto García Aspe, Marcelino Bernal y Jorge Rodríguez, fallaron sus disparos, lo que terminó con la participación de México en la justa mundialista.

