Selección Mexicana: ¿Alexis Vega se perderá la Fecha FIFA contra Uruguay y Paraguay por lesión?

El duelo entre Toluca y Pachuca , que terminó en un vibrante empate a dos goles, trajo consigo la lesión de Alexis Vega, jugador mexicano que no pudo terminar el compromiso. Ante ello, distintos aficionados se preguntan si este formará parte de la convocatoria de la Selección Mexicana para la última Fecha FIFA del año.

Será en noviembre del 2025 cuando la Selección Mexicana dispute sus últimos dos duelos de preparación con miras a lo que será el Campeonato Mundial 2026. Estos partidos serán ante los combinados de Uruguay y Paraguay, por lo que todos se preguntan si Alexis Vega estará disponible para dichos compromisos.

¿Alexis Vega se pierde la convocatoria de la Selección Mexicana por lesión?

A falta de un anuncio oficial, todo haría indicar que la recuperación de Alexis Vega haría que el futbolista esté listo para regresar a las canchas una vez comience la Liguilla del futbol mexicano; es decir, el 26 de noviembre. Lo anterior sugiere que su presencia en la convocatoria del TRI para la próxima Fecha FIFA está descartada.

Cabe mencionar que los juegos de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA se llevarán a cabo el 15 y 18 de noviembre ante Uruguay y Paraguay, por lo que lo más lógico sería que el Vasco Aguirre no convoque al futbolista para que pueda enfocarse en su proceso de rehabilitación.

De 4 a 6 semanas se va a aventar Alexis Vega, tras su lesión de isquiotibiales de 2do grado. pic.twitter.com/mhMduxRXyt — ISIDRO (@IsidroAvila) October 27, 2025

Con ello, Alexis Vega también se perdería los últimos duelos de la temporada regular frente al Atlas y al Club América. Así, el jugador tendrá un largo periodo de recuperación, pues a estos partidos se sumará el descanso por la Fecha FIFA y el Play-In del futbol mexicano.

¿Cuántos goles tiene Alexis Vega en Toluca?

Sin duda, desde su regreso a los Diablos Rojos Alexis Vega se ha convertido en uno de los jugadores mexicanos más importantes de la Liga BBVA MX, misma que conquistó durante el torneo pasado. Para muestra de ello están sus números en el club, en donde registra 41 anotaciones y 38 pases a gol en 156 duelos disputados.