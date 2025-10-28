Roger Federer vs Rafael Nadal; ¿cuántas veces se enfrentaron y quién ganó más duelos?

El tenis cuenta con un sinfín de deportistas de élite que hicieron de este deporte uno de los más espectaculares de todos los tiempos; sin embargo, ninguna rivalidad dentro de la arcilla fue tan fuerte como aquella protagonizada por Roger Federer y Rafael Nadal, dos de los mejores de la historia.

Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis

Roger Federer y Rafael Nadal no solo fueron contemporáneos, sino que, durante muchos años, se disputaron el trono mundial gracias al increíble nivel que siempre mostraron en el campo. Debido a ello, es preciso que conozcas cuántas veces se enfrentaron, así como el nombre de quien ganó más duelos directos.

¿Cuántas veces se enfrentaron Roger Federer y Rafael Nadal?

Roger Federer y Rafael Nadal, hoy dos atletas que ya están retirados del tenis profesional, fraguaron una de las rivalidades más grandes en la historia del deporte que incluso ha sido comparada con la de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Por ende, era de esperarse que protagonizaran varios duelos en su etapa como profesionales.

Te puede interesar: ¿Quién es la figura de Chivas que se perderá el resto del Apertura 2025?

Te puede interesar: ¿Cuál deporte le ha dado a México 2 medallas en los Juegos Olímpicos?

Según detalla el portal Heraldo Deportes, tanto el suizo como el español se vieron las caras en un total de 40 ocasiones, cantidad bastante llamativa considerando que los dos tuvieron un auge espectacular durante mucho tiempo. En ese sentido, es solo uno quien sale con la estafeta de ganador.

¿Rafael Nadal le ganó más duelos a Roger Federer?

La respuesta es sí. La fuente menciona que el tenista nacido en España se quedó con el triunfo en 24 ocasiones por 16 del suizo, lo cual habla del impacto que esta rivalidad generó. De hecho, la primera vez que se midieron fue en 2004, en los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Miami en donde Nadal se quedó con la victoria.

¿Cuántas victorias tuvieron Roger Federer y Rafael Nadal en su historia?

Además de haber obtenido un total de 20 Grand Slams, Roger Federer terminó su carrera como profesional con 1,251 victorias por solo 275 derrotas. Rafael Nadal, por su parte, conquistó 22 Grand Slams y obtuvo 1,080 victorias por solamente 228 derrotas, menos que el suizo.