MLB 2025: ¿Quién fue el primer mexicano en ganar una Serie Mundial y en qué año se dio?

Este martes 28 de octubre se llevará a cabo el Juego 4 de la Serie Mundial correspondiente a la MLB 2025, misma que enfrenta a Los Ángeles Dodgers vs los Toronto Blue Jays. Y, en medio de este hecho, luce interesante conocer al primer mexicano en haber conquistado un clásico de otoño.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

La presencia mexicana se dice presente en el Clásico Mundial 2025 gracias a Alejandro Kirk, quien buscará darle a los Azulejos un nuevo título en su historia. Sin embargo, ¿sabías que el primer beisbolista nacional en conquistar este galardón fue nada más y nada menos que Horacio Piña?

¿Quién es Horacio Piña, el primer mexicano en ganar la Serie Mundial?

El beisbol mexicano no se podría entender sin la presencia de Horacio Piña, deportista cuyo nombre ya está marcado con letras de oro al ser, nada más y nada menos, que el primer beisbolista nacido en México en conquistar la Serie Mundial hace varias décadas, más precisamente en 1973.

El Ejote, como también era conocido, fue el pionero de generaciones que crecieron con el beisbol como su deporte base. Sus cualidades en el diamante lo hicieron firmar con los Atléticos de Oakland en 1973, equipo en el que lograría conquistar el Clásico de Otoño tan solo meses después.

Piña no solo fue campeón con su equipo y dominó la Serie Mundial a cabalidad, sino que se impuso en la serie de siete juegos ante los Mets de Nueva York con un par de apariciones como relevista. Ante ello, los amantes del béisbol en México lo recuerdan con mucho cariño gracias a lo que ganó hace más de cinco décadas.

¿Cuál fue el legado de Horacio Piña en el beisbol?

Además de su etapa en la MLB, Horacio Piña también destaca por lo que logró en el apartado nacional. Y es que, mientras que en la Liga Mexicana del Pacífico obtuvo campeonatos y logros individuales con los Tomateros de Culiacán, en la Liga Mexicana de Beisbol se coronó a través de los Rieleros de Aguascalientes en 1978.