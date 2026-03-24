Selección Mexicana de Judo se queda con el subcampeonato en la Copa Centroamericana 2026

La Selección Mexicana de Judo tuvo una gran participación en la Copa Centroamericana 2026, la cual se celebró en Panamá, donde el representativo nacional se quedó con el subcampeonato y logró ganar un total de 10 medallas, confirmado el buen momento que se vive en esta disciplina.

El equipo nacional logró cosechar tres medallas doradas, situación que lo llevó al segundo puesto del medallero general, ya que el primer lugar fue la delegación cubana. El resultado es muy positivo para los atletas mexicanos que hacen judo, pues siguen en crecimiento para los próximos Juegos Olímpicos.

Los inicios de la medallista de plata Prisca Awiti | París 2024

Tras su buena actuación en la Copa Centroamericana 2026 de Panamá, las medallas que logró el equipo mexicano, también representan puntos importantes en el ranking regional. Es importante mencionar que la competencia con la delegación cubana fue codo a codo hasta la última jornada, pero el representativo nacional demostró que puede competir por el primer lugar de la zona.

¿Quiénes fueron los medallistas mexicanos?

Sin duda, una de las referentes del equipo mexicano, sigue siendo Prisca Awiti, quien ha demostrado su talento en diferentes competencias internacionales, ahora sumó una medalla de oro más.

Además, la experiencia de Edna Carrillo y Paulina Martínez, fue un elemento clave para que el equipo mexicano brillara en Panamá, estos fueon todos los ganadores de medalla:

10 medallas (3 de oro) para México en la Copa Centroamericana y del Caribe Panamá 2026 de Judo 🥋



🥇 Prisca Awiti - 66kg

🥇 Gilberto Cardoso - 81kg

🥇 Diego Díaz - 90kg

🥈 Alexis Esquivel - +100kg

🥉 Moises Rosado - 60kg

🥉 Robin Jara - 66kg

🥉 Samuel Ayala - 81kg

🥉 Victor… pic.twitter.com/YtjlyDOWrZ — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 23, 2026