Selección Mexicana recupera dos PIEZAS VITALES para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana de Futbol finalmente ha recuperado a dos elementos de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿Quiénes son ellos?

seleccion-mexicana-recupera-dos-piezas-copa-mundial-fifa-2026.jpg
|Instagram: Selección Mexicana

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Estamos a menos de 100 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde la Selección Mexicana hará su debut el jueves 11 de junio nada más y nada menos que ante el combinado de Sudáfrica, en un hecho similar a lo que ocurrió en la Copa del Mundo del 2010.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Y, en medio de esta situación, la Selección Mexicana del Vasco Aguirre ha recibido grandes noticias luego de que dos piezas fundamentales de su esquema táctico han regresado de sus respectivas lesiones. Ante ello, vale conocer de quiénes se trata y si estarán considerados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué jugadores recuperó la Selección Mexicana previo a la Copa Mundial de la FIFA 2025?

El primer elemento que finalmente ha regresado a las canchas fue Alexis Vega, quien tras obtener el campeonato con Toluca en el torneo pasado se sometió a una operación que le impidió formar parte del equipo en estos meses pero que, sin embargo, le permitió regresar el fin de semana pasado ante Juárez.

Cabe mencionar que Alexis Vega fue considerado uno de los mejores jugadores de la temporada pasada en México, por lo que, con su retorno, se espera que el jugador de Toluca recupere su nivel y, en consecuencia, sea considerado por la Selección Mexicana para la próxima Fecha FIFA.

Otro jugador que está a punto de regresar, y que de hecho podría volver a la banca con el Milán este fin de semana, es Santiago Giménez, quien ha comenzado a trabajar con el resto de sus compañeros luego de sufrir una lesión que lo obligó a pasar por el quirófano hace tan solo unos meses.

¿Cuándo serán los próximos duelos de la Selección Mexicana?

Será a finales de este mes cuando la Selección Mexicana se vuelva a presentar en los que podrían ser sus mejores pruebas antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El sábado 28 de marzo el cuadro nacional se medirá ante el combinado de Portugal, mientras que el martes 31 hará lo mismo contra Bélgica.

