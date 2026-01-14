Selección CAMPEONA del Mundo confirma su base en México para la Copa Mundial del FIFA 2026

A menos de 150 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las selecciones participantes comienzan a plantarse en diversos sitios para hacer su campamento durante el evento de verano con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

Este 14 de enero, la Selección de Uruguay dio a conocer que su base operativa durante la competencia será en nuestro país, específicamente en Playa del Carmen. Dirigidos por Marcelo Bielsa, el cuadro Charrúa comparte el Grupo H de la Copa del Mundo junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

FIFA confirmó nuestra base operativa en la Copa Mundial: Playa del Carmen 🇲🇽 pic.twitter.com/hmWdIDbZRu — Selección Uruguaya (@Uruguay) January 14, 2026

El primer partido de la escuadra Celeste va a ser ante el conjunto de Oriente Medio, juego a disputarse el 15 de junio en la ciudad de Miami. Para la Jornada 2, Uruguay tiene como rival al cuadro de África, encuentro programado para llevarse a cabo el 21 de junio en la misma ciudad de su debut. Finalmente, la Fase de Grupos la cierran frente a ‘La Furia’ comandada por Luis de la Fuente. El compromiso se va a jugar el 26 de junio en Guadalajara. Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Uruguay tiene programado un juego amistoso ante Inglaterra el próximo 27 de marzo.

Para el certamen que se disputa del 11 de junio al 19 de julio, la Selección de Uruguay llega con dos estrellas en su escudo tras haber ganado la Copa Mundial de la FIFA en 1930 y 1950. Durante Qatar 2022, la última edición de la competencia, el conjunto Charrúa quedó eliminado durante la Fase de Grupos en un sector que compartieron con Portugal, Corea del Sur y Ghana.