Semifinales del US Open: ¿Quién tiene más triunfos entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz?

La etapa más importante y llamativa dentro del torneo finalmente ha llegado. El US Open 2025 vivirá uno de los mejores momentos de este año cuando Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se vuelvan a ver las caras en la ronda semifinal del que es el último Grand Slam de la temporada, en un duelo de emociones garantizadas.

A pesar de la gran diferencia de edad, vale decir que tanto el serbio como el español han dejado gratos encuentros entre ambos, por lo que se mantienen en la cima como dos de los mejores de la actualidad. En ese sentido, ¿te has preguntado quién tiene más triunfos entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz?

¿Cuál es la diferencia de edad entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz?

En las siguientes horas se verán las caras dos tenistas cuya diferencia de edad es en verdad notable. Y es que, mientras el nacido en Serbia está próximo a cumplir los 39 años de edad, el oriundo de España apenas supera los 22 años, por lo que su diferencia es de 16 años al día de hoy.

¿Cuántos títulos de Grand Slam tiene Novak Djokovic?

Novak Djokovic es considerado uno de los mejores tenistas en la historia de este deporte, y para prueba de ello está los logros que ha conseguido hasta ahora. El serbio acumula un total de 24 Grand Slams, aunque vale decir que, para este cotejo, llega con un cansancio mayor a su rival considerando que disputó tres sets más que él.

¿A quién venció Carlos Alcaraz en la ronda previa?

Para llegar a la gran semifinal del US Open, el español de 22 años tuvo que vencer al checo Jiri Lehecka en un duelo en donde obtuvo la victoria por 6-4, 6-2 y 6-4, sumando así un total de 35 triunfos en los últimos 36 duelos que ha tenido previo a este enfrentamiento ante el serbio.

Novak Djokovic o Carlos Alcaraz, ¿quien tiene más triunfos en duelos directos?

Hasta ahora, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se han visto las caras en ocho ocasiones, por lo que el juego de mañana será el noveno entre ambos. Hasta el momento, es el serbio quien domina a su rival con cinco triunfos por solo tres derrotas.

¿Cuándo y a qué hora es la semifinal del US Open?

Novak y Carlos se verán las caras una vez más este viernes 5 de septiembre, en un duelo que promete muchas emociones para los amantes del tenis. El juego está programado para llevarse a cabo en el Arthur Ashe Stadium en punto de las 13:00 horas, tiempo centro de México.