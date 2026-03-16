Sergio Bueno, estratega de Mazatlán, lanza advertencia a Cruz Azul

Después de perder 2-0 contra el América en el cierre de la Jornada 11 del Clausura 2026, el director técnico del Mazatlán, Sergio Bueno, se mostró autocrítico con sus futbolistas y no escatimó en reconocer los méritos que el equipo capitalino hizo para salir del estadio Ciudad de los Deportes con tres puntos en la bolsa.

“La realidad es que hay que ser claro, no hay que mentir, el partido se tornó complejo, con un América que intentó hacernos daño en todo momento, nos sometió por ratos, nos generó muchas de gol y, aun con todo ello, el equipo encontró un acomodo en el terreno de juego, una postura que no le incomoda, un poco sometido, pero replegado y con destellos, pudimos emparejar los cartones en la segunda parte", dijo en conferencia.

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Bueno destacó la labor de sus dirigidos

El estratega de los cañoneros profundizó en el análisis y, si bien reconoció que el rival fue superior, recordó que la escuadra que comanda ha mostrado argumentos desde que él tomó las riendas del proyecto.

"En el 1-0, ya la responsabilidad era del América de acrecentar, percibió que el partido no estaba resuelto, intentamos, emparejamos el mismo, no logramos a ser atinados, finalmente llegó el gol que le dio la tranquilidad al adversario, nos deja a disgusto, creo que venimos levantando, trataremos de darle la vuelta a la página el próximo partido con un rival igual de importante que el América”, señaló.

Mazatlán buscará hacerse fuerte de local

Entrado ya en los temas que conciernen al futuro inmediato, Bueno fue cuestionado acerca de las expectativas que tiene del choque de la Jornada 12, frente al Cruz Azul, a disputarse en El Encanto —cuyo césped ha servido para que los que visten de morado se reivindiquen ante su público—.

“La semana veremos, analizaremos a fondo qué es lo que nos puede presentar Cruz Azul por los inconvenientes de ayer, jugadores con los que no contarían, pero independientemente de Cruz Azul, nosotros nos sentimos cómodos en nuestra cancha, son condiciones que dominamos, nos sentimos plenos, no es cuando aparece la derrota lo que digas, no es fácil medir un equipo a nivel del mar, contra un América en la altura”, sentenció.

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