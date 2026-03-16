André Jardine no se equivocó con esta decisión que tomó con un jugador de Club América

Los años pasan, los títulos quedan atrás pero André Jardine logra algo impensado en medio de las críticas por cómo juega Club América y sigue demostrando acertar en muchas de las medidas que elige para las Águilas. Resulta que, tras los últimos partidos, quedó claro que el entrenador brasileño no se equivocó en la decisión con un jugador.

Mientras un ex América se lamenta por haber jugado tan mal en las Águilas, hay un futbolista actual del conjunto de Coapa que ha sido todo un acierto del entrenador. Pues André Jardine decidió que Raphael Veiga arribe a Coapa y en los últimos partidos ha sido la gran figura del equipo, aportando goles y buen juego para el club.

André Jardine comenzó a tomar más decisiones en Club América y es todo un éxito

En lo que va del Clausura 2026 el América ha tomado distintas decisiones, como la salida de su director deportivo para darle mayor protagonismo al entrenador brasileño a la hora de elegir a los refuerzos y a los jugadores que debían irse del club. Poco a poco Jardine comenzó a fichar a jugadores de Brasil y, con Raphael Veiga, demostró acertar.

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Con apenas 5 partidos como titular (9 en total), Raphael Veiga ya marcó 3 goles y aportó 2 asistencias, lo que demuestra que el mediapunta de 30 años ha sido una gran inversión por parte de las Águilas de Coapa. El entrenador, al final, sí estaba capacitado para tomar decisiones más fuertes en el mercado de fichajes.

América cayó dos posiciones en el ranking Concacaf|Crédito: Club América

Mientras Veiga explota, los fanáticos esperan que ocurra lo mismo con Rodrigo Dourado y con Vinicius Lima, los otros brasileños que pidió Jardine en su equipo y que poco a poco se irán adueñando del mediocampo azulcrema.

Los números de Raphael Veiga en Club América

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio que se especializa en reunir estadísticas de jugadores de futbol, Raphael Veiga tiene estos números en el Club América: