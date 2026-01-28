¿Sergio Ramos comprará al Sevilla? Estos son los millones que ofrecerá

El nombre de Sergio Ramos se ha vuelto tendencia en las redes sociales en los últimos días, y lo anterior guarda relación a su deseo de quedar ligado de por vida al Sevilla, club que lo vio nacer como profesional. Esto deriva de la búsqueda que tiene por adquirir por completo a la institución española.

Después de haber terminado su vínculo con Rayados de Monterrey, Sergio Ramos volvió a su país natal con el objetivo claro de comprar al Sevilla, club que, después de brillar en Europa, ha tenido temporadas para el olvido en el pasado reciente. Ahora bien, ¿cuánto dinero estaría dispuesto a pagar para ello?

¿Cuánto dinero pondrá sobre la mesa Sergio Ramos para comprar al Sevilla?

Gracias al vínculo emocional que tiene con el club, así como a su deseo por incursionar en la gestión deportiva, es que Sergio Ramos analizaría lanzar una oferta por demás tentadora para la cúpula del Sevilla, misma que, de acuerdo con distintos medios españoles, ascendería a los 400 millones de euros.

Cabe mencionar que, hace unos días, Sergio Ramos firmó una carta de intenciones, misma que le otorga exclusividad para negociar la compra, alejar a otros posibles empresarios y, a su vez, evaluar concretamente la viabilidad económica del club antes de presentar una oferta formal por hacerse con el mismo.

Otro punto a detallar es que, durante este proceso de compra, el portal EFE menciona que Sergio Ramos tendría una asociación con el empresario argentino Martín Ink, CEO de Five Eleven Capital, lo cual haría que el monto antes señalado sea alcanzable sin ningún problema de peso que impida realizar la negociación.

¿Cuántos partidos sumó Sergio Ramos en Sevilla?

Si bien al capitán español se le recuerda como una de las leyendas más grandes en la historia del Real Madrid, la realidad es que el equipo que lo vio nacer como profesional fue el Sevilla . En dos etapas con el club de sus amores, Sergio Ramos acumuló 10 anotaciones y un pase a gol en poco más de 7,000 minutos distribuidos en 87 compromisos.