Los 3 futbolistas que forzaron sus lesiones y podrían perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los últimos meses han sido realmente complicados para Javier, el Vasco Aguirre, luego de las constantes lesiones que algunos de sus futbolistas han tenido. De estos destacan tres que, por forzar sus lesiones, podrían no llegar de la mejor forma posible a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Los juegos amistosos ante Panamá y Bolivia sirvieron para que la Selección Mexicana disipara ciertas dudas en algunos puestos del cuadro titular, así como para ver cómo se desplaza el cuadro nacional en el campo ante la falta de jugadores que militan en el extranjero luego de que esta no fuera una Fecha FIFA.

¿Qué jugadores forzaron sus lesiones y podrían no estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Santiago Giménez: El Chaquito venía arrastrando con una dolencia en el tobillo desde hace varios meses; sin embargo, fue apenas unas semanas cuando se sometió a una operación, por lo que su regreso a las canchas podría darse muy cerca del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Alexis Vega: Tras la lesión que sufrió a finales de la temporada pasada, el delantero del Toluca volvió para disputar la final del Apertura 2026 sin estar en su mejor momento físico. El jugador superó una operación, aunque en estos momentos se encuentra en fase de recuperación.

Edson Álvarez: Una situación similar ocurre con El Machín, quien tras forzar su lesión volvió a resentirse en el último juego de Europa League, por lo que tomó la decisión de tomar un descanso a unos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y a sabiendas de que es el capitán de la Selección.

¿Qué otros jugadores también están lesionados en la Selección Mexicana?

Aunado a los jugadores antes mencionados, es importante hablar de otros elementos tales como Luis Chávez, César Huerta, Jesús Orozco Chiquete y Rodrigo Huescas . Los últimos dos, incluso, tienen muy pocas posibilidades de llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 dado que sus lesiones son de gravedad.