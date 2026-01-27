AAA presenta dos LUCHAS de ALARIDO en su cartelera del sábado 31 de enero

La AAA ha iniciado con el pie derecho su camino a consolidarse como la empresa de lucha libre más importante en México a lo largo de este año gracias a la compra que tuvo de parte de la WWE. Ante este hecho, la Tres Veces Estelar presentará una cartelera bastante interesante para este sábado 31 de enero.

Lucha Azteca AAA

Se sabe que, para el próximo fin de semana, el gimnasio Juan de la Barrera presentará un par de enfrentamientos que tendrán un toque bastante interesante considerando los luchadores que se enfrentarán. Si eres fan de la AAA y quieres conocer más información al respecto, entonces quédate con nosotros.

¿Qué luchas presentará la AAA en su cartelera del 31 de enero?

De acuerdo con los adelantos presentados por la propia AAA a través de sus redes sociales, el primer gran combate será entre La Hiedra y Lola Vice, mismo que será un mano a mano con Mr Iguana como el réferi de la contienda. Vale decir que la ganadora acompañará a Iguana en una lucha por los títulos ante Ethan Page y Chelsea Green.

Mr. Iguana está en problemas 🦎😵‍💫#AAAenFOX pic.twitter.com/NHfhTpYIXt — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) January 25, 2026

Del mismo modo, y tal y como ha acostumbrado a sus seguidores, la AAA presentará un fatal de cuatro esquinas en donde harán acto de aparición luchadores tanto internacionales como mexicanos, destacando a La Parka y Aerostar. El ganador de esta lucha será el primer contendiente para la espada que otorga del Rey de Reyes.

Cabe mencionar que, hasta ahora, son los dos combates programados por la AAA para el próximo sábado 31 de enero; sin embargo, no se descarta que la Tres Veces Estelar cuente con más sorpresas considerando que sus primeras dos funciones del año estuvieron llenas de segmentos que superaron las expectativas.

¿Qué luchadores de la AAA podrían estar en el WWE Royal Rumble?

Cabe mencionar que, a falta de un anuncio oficial, se espera que algunos luchadores de la AAA formen parte de la WWE y su evento Royal Rumble . En esencia, han surgido algunos nombres interesantes como Mr. Iguana, El Hijo del Vikingo, Hijo de Dr Wagner Jr y Octagón Jr.