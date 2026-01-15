Sergio Ramos habría dejado Rayados, para lanzarse a la COMPRA DEL SEVILLA

Desde España toma fuerza la versión de que Sergio Ramos está sumamente interesado en comprar al equipo del Sevilla y tendría lista una oferta de 400 millones de euros para ser el dueño del equipo del cual es canterano y por el cual existe un lazo especial.

Medios acotan que este jueves, Sergio Ramos fue visto llegando al aeropuerto de San Pablo de la ciudad de Sevilla, junto a su hermano René Ramos y el abogado Julio Senn, equipo con el que pretende cerrar próximamente este acuerdo histórico para la escuadra de La Liga.

Para lograr la compra existen diferentes factores que Sergio Ramos como cara de esta operación, debe de lograr:

- Estaría ofreciendo 400 millones de euros y deberá conocer si para los dueños y accionistas es una oferta interesante

- Debe ganar en la puja a otros interesados en comprar al Club Sevilla

- Que los actuales dueños, socios y Del Nido Benavente, máximo accionista individual se convensan de esta compra que le quitará poder a la familia, pues su hijo José María del Nido es el actual presidente

Para lograr esa oferta, más allá de que Sergio Ramos tenga esa cantidad de 400 millones de euros, se ve acompañado y respaldado por grupos inversores que ayudarán a que este negocio pueda cerrarse en favor del defensa español, que al ser una figura del equipo y rostro del balompié mundial le da un plus entre los interesados en adquirir al Sevilla.

Si esto avanza como espera Ramos, su hermano, su abogado y el grupo que lo acompaña, deberá tener toda la atención del ex Real Madrid por lo que este nuevo trabajo orillaría al jugador de 39 años a decir adiós al futbol para dedicarle su vida a su nuevo club, todo esto además habría sido el motivo de su decisión de dejar Rayados de Monterrey, cuando parecía que estaba teniendo una grata experiencia y que podría intentar seguir al menos un semestre , lo cual no sucedió.