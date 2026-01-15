Así va la TABLA GENERAL, líder de goleo y últimos resultados de la Liga MX tras la Jornada 2

Se celebró la Jornada 2 de la Liga MX que se disputó a media semana y aunque es prematuro para realizar análisis del rumbo que tomará el torneo, los dos partidos celebrados en el Clausura 2026 de la Liga MX, ubican a Toluca y Chivas como los lideres del torneo y a cuatro equipos que mantienen el invicto.

Los Diablos Rojos del Toluca, están en la cima y defienden su bicampeonato en este comienzo de competencia , lograron derrotar a Rayados y recientemente a Santos para presentarse en casa con el pie derecho con todo y algunas ausencias.

Son líderes por la mejor diferencia de goles encajados, aunque en puntos están igualados con Chivas que tiene también dos victorias y seis puntos.

Chivas derrotaron a Pachuca y Juárez en su último juego que fue de visita por la frontera y han dado buenas impresiones que así también fueron expresadas por el entrenador Gabriel Milito, quien recalcó que apenas es el comienzo.

“En líneas generales, el comportamiento y la colaboración colectiva del equipo fueron muy buenos, tanto para jugar como para defender. Es muy importante empezar ganando, aunque esto recién comienza. Vamos partido a partido”.

Los 4 equipos invictos tras la Jornada 2 de la Liga MX

Tras la fecha 2 del torneo, los equipos que logran estar invictos son Toluca, Guadalajara, Tijuana y los Pumas; estos dos últimos tras lograr un empate y una victoria.

Entre la afición de estos conjuntos ya existe algún tipo de ilusión por este arranque prometedor, pero puede todo dar giros.

¿Quién es el líder de goleo tras la Jornada 2 de la Liga MX?

En estos pocos minutos de torneo (180 minutos) hay cuatro jugadores empatados en el goleo con dos tantos, se trata de Helio Nunes, de Toluca; Joao Pedro, de San Luis; Marcelo Flores, de los Tigres y Facundo Almada también con un par de anotaciones.

Todos los resultados de la Jornada 2 de la Liga MX