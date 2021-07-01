Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Sergio Ramos llega al Paris Saint-Germain

Según reportes de medios internacionales, el defensa Sergio Ramos llegó a un acuerdo para ser flamante refuerzo del París Saint-Germain.

SERGIO RAMOS PSG.jpg

Escrito por: Azteca Deportes

El español Sergio Ramos tiene nuevo equipo y se trata del conjunto francés Paris Saint-Germain, según información del medio RMC Sport, el defensa llegó a un acuerdo con el equipo de la ligue 1 para las próximas dos temporadas.

Se presume que el hermano y representante del jugador, Rene Ramos se encuentra en la capital de Francia para cerrar los acuerdo con el PSG, a falta de las revisiones médicas, el ahora ex defensa merengue encontró equipo tras su polémica salida del Real Madrid.

Ramos se reencontrará con viejos conocidos en su nueva aventura por la liga de Francia, pues como jugador madridista coincidió con el argentino Ángel Di María y el arquero costarricense Keylor Navas, con quienes levantó infinidad de trofeos con el Real Madrid.

Mis Tres Vidas | Documental Luis García, Capítulo 3: Viaje a España

Así fue la salida de Sergio Ramos del Real Madrid

El Real Madrid oficializó la salida de su capitán Sergio Ramos el 16 de junio con un mensaje por medio de su sitio oficial.

El Real Madrid C.F. comunica que mañana jueves 17 de junio, a las 12:30 horas, tendrá lugar un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Sergio Ramos, con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez”, informó el club más ganador de la Champions League.

Te puede interesar: Aficionado de Tigres roba miradas en Wimbledon

Sergio Ramos y sus logros con el Real Madrid

Tras ver sus primeros pasos como profesional en el Sevilla y lograr tres buenas temporadas con el conjunto andaluz, Sergio Ramos fue contratado por el Real Madrid en 2005, causando polémica por su prematuro fichaje, sin embargo despejó las dudas hasta convertirse en uno de los mejores defensores centrales de la historia del ciuadro merengue.

La estancia en el cuadro blanco fue de 16 años, periodo en donde conquistó cinco títulos de LaLiga, 2 Copa del Rey, 4 Supercopas de España, 4 Champions League, 4 Mundiales de Clubes de la FIFA y 3 Supercopas de Europa.

Te puede interesar: Video: Factor Lainez guía a la victoria a México ante Panamá

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP