Sergio Ramos llega al Paris Saint-Germain

El español Sergio Ramos tiene nuevo equipo y se trata del conjunto francés Paris Saint-Germain, según información del medio RMC Sport, el defensa llegó a un acuerdo con el equipo de la ligue 1 para las próximas dos temporadas.

Se presume que el hermano y representante del jugador, Rene Ramos se encuentra en la capital de Francia para cerrar los acuerdo con el PSG, a falta de las revisiones médicas, el ahora ex defensa merengue encontró equipo tras su polémica salida del Real Madrid.

Ramos se reencontrará con viejos conocidos en su nueva aventura por la liga de Francia, pues como jugador madridista coincidió con el argentino Ángel Di María y el arquero costarricense Keylor Navas, con quienes levantó infinidad de trofeos con el Real Madrid.

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Así fue la salida de Sergio Ramos del Real Madrid

El Real Madrid oficializó la salida de su capitán Sergio Ramos el 16 de junio con un mensaje por medio de su sitio oficial.

“El Real Madrid C.F. comunica que mañana jueves 17 de junio, a las 12:30 horas, tendrá lugar un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Sergio Ramos, con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez”, informó el club más ganador de la Champions League.

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Sergio Ramos y sus logros con el Real Madrid

Tras ver sus primeros pasos como profesional en el Sevilla y lograr tres buenas temporadas con el conjunto andaluz, Sergio Ramos fue contratado por el Real Madrid en 2005, causando polémica por su prematuro fichaje, sin embargo despejó las dudas hasta convertirse en uno de los mejores defensores centrales de la historia del ciuadro merengue.

La estancia en el cuadro blanco fue de 16 años, periodo en donde conquistó cinco títulos de LaLiga, 2 Copa del Rey, 4 Supercopas de España, 4 Champions League, 4 Mundiales de Clubes de la FIFA y 3 Supercopas de Europa.

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