CONFIRMADO: Ex jugador del Real Madrid jugará con Messi 

El mercado de la MLS sigue dando de qué hablar y esta vez el protagonista es el español Sergio Reguilón, lateral izquierdo que se convierte en compañero del astro argentino Lionel Messi con el actual campeón de la Liga, Inter Miami. El club de Florida hace oficial su incorporación con un contrato que lo vincula hasta diciembre de 2027, con opción de extensión hasta diciembre de 2028, reforzando así una plantilla que busca seguir dominando en el futbol norteamericano y ser protagonista en los torneos internacionales.

Sergio Reguilón dejó claras que es lo que busca en su nuevo equipo: “Es un proyecto muy ambicioso, un club campeón que está haciendo las cosas muy bien, y eso es lo que me atrae: venir aquí a seguir ganando y compitiendo. Mi objetivo es seguir ganando, ir a por las copas que nos falten y ganarlo todo aquí”, declaró el defensor madrileño, mostrando la ilusión de sumarse a un equipo que ya cuenta con figuras de talla mundial como Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul.

¿Cómo fue su pasado en el Real Madrid?

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, Reguilón debutó con el primer equipo en la temporada 2018/2019 En esa campaña disputó 22 partidos oficiales, mostrando solidez defensiva y capacidad para sumarse al ataque. Posteriormente, fue cedido al Sevilla FC, donde se consolidó como uno de los mejores laterales de LaLiga y levantó la Europa League 2020.

Su buen rendimiento lo llevó a la Premier League, fichando por el Tottenham Hotspur en septiembre de 2020. Con los Spurs jugó más de 60 partidos oficiales en dos temporadas, aportando asistencias y velocidad por la banda izquierda. Aunque las lesiones y la competencia interna limitaron su continuidad, dejó huella como un lateral dinámico y ofensivo.

En los últimos años, Reguilón pasó por clubes como el Atlético de Madrid, Manchester United y Brentford, en este momento se encuentra de nuevo con el Tottenham.

¿Qué busca Inter Miami con el fichaje de Sergio Reguilón?

La llegada de Reguilón fortalece la defensa del conjunto dirigido por Javier Mascherano, ahora que Jordi Alba se retira del futbol profesional. Su capacidad para recorrer la banda, sumarse al ataque y su experiencia en competiciones europeas lo convierten en un fichaje estratégico para un equipo que busca seguir acumulando títulos.

