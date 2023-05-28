Guardameta del PSG en estado grave por caída de un caballo

Sergio Rico, portero del París Saint Germain (PSG), sufre un grave traumatismo craneoencefálico tras caerse de un caballo en Huelva, España. El guardameta español recibió en la cabeza varias patadas del animal una vez en el suelo, según han relatado testigos presenciales al servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

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Según han indicado desde este servicio de emergencia, el suceso ha tenido lugar alrededor de las 8:30 horas, hora de España, cuando se recibían varios avisos de la caída de un caballista en la calle Camino de Moguer de la aldea almonteña, donde se celebra la romería rociera.

En estas llamadas, testigos del accidente, indicaban que una vez en el suelo el hombre recibió varias patadas del animal en la cabeza.

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Desde el 112 se dio aviso a la Guardia Civil y al 061, recibiendo el portero una primera asistencia sanitaria por parte del Centro de Emergencias Sanitarias instalado en la aldea que lo trasladaron en helicóptero, en estado grave, a la Unidad de Traumatología del Hospital Virgen del Rocío.

Según el hospital sevillano, Sergio Rico ha sido "ingresado para la valoración de la caída" y "su estado general es grave”.

Sergio Rico formado en la cantera del Sevilla

El guardameta, de 29 años y formado en la cantera del Sevilla, en cuyo primer equipo estuvo desde la temporada 2014-15 a la 2018-19, estaba este sábado convocado con su equipo para el penúltimo partido de la liga francesa, que jugaba en Estrasburgo, donde empató a uno y se proclamó campeón del torneo.

Sergio Rico, después del partido, se trasladó a El Rocío, donde estos días se celebra su romería, y ha sido esta mañana cuando ha sufrido el percance que ha motivado su trasladado al hospital sevillano.

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El guardameta, tras su etapa en el Sevilla, pasó por el Fulham inglés, lo contrató después el PSG, que la pasada temporada lo cedió al Mallorca para en esta volver al equipo parisino, en el que es habitual suplente.

El Sevilla, a través de sus redes sociales ha mandado "mucha fuerza" al jugador y le ha deseado "pronta recuperación".

Con información de EFE