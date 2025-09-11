deportes
¡A lo Maradona! Exfutbolista quiere salir del retiro para clasificar a su Selección al Mundial 2026

El exjugador colgó los botines hace poco más de un año, pero ahora quiere regresar para encarar el repechaje y clasificar a su Selección al Mundial 2026

José Alejandro
Mundial México 2026
Marcelo Moreno Martins es el exfutbolista que quiere regresar del retiro para clasificar a la Selección de Bolivia al Mundial 2026, como lo hizo Diego Maradona para Estados Unidos 1994, todo ello después de que el país sudamericano venciera por la mínima a Brasil en la última fecha de Eliminatorias y asegurara su boleto a la repesca . El exjugador ingresó a la cancha y festejó como un convocado más, para después dar declaraciones que llamaron a atención.

“Me siento bien para poder volver… vamos a ver qué pasa. Si Dios quiere y lo permite, así va a ser”, declaró el jugador histórico de La Verde en medio de la emoción, al igual que el relator boliviano, quien narró la clasificación al repechaje de la Selección de Bolivia al estilo de Christian Martinoli .

Marcelo Moreno Martins quiere salir del retiro para jugar el repechaje del Mundial 2026 con la Selección de Bolivia

“A mí no me tiene que convencer nadie. Yo tengo mi corazón con La Verde, siempre. Lo que resta es que hablemos sobre lo que se puede venir”, detalló Moreno Martins, quien colgó los botines en abril de 2024, mientras que con su Selección tuvo un partido de despedida a finales de 2023.

Marcelo Moreno Martins, la leyenda de la Selección de Bolivia que busca salir del retiro

Marcelo Moreno Martins es una leyenda de la Selección de Bolivia, pues es el goleador histórico al anotar 31 tantos en 108 partidos disputados, una marca que aún no es superada. Pese a ello, el exjugador nunca pudo clasificar a un Mundial, pues la última vez que acudió La Verde fue en Estados Unidos 1994.

Moreno Martins decidió representar a Bolivia, pese a que cuenta con la nacionalidad brasileña e incluso vistió la playera verdeamarela en las categorías Sub-17 y Sub-20, pero al final de cuentas eligió jugar para su país natal.

La Selección de Bolivia ya tiene amarrado su pase al repechaje al Mundial 2026 que se disputará en noviembre de este año, aunque aún falta por confirmar al rival. Asimismo, si va a Semifinal o competirá en la Final, ya que la FIFA cambió el formato para esta nueva edición, por lo que ya no serán partidos de ida y vuelta, sino a encuentro único. ¿Repetirá lo de Maradona con Argentina en 1994?

