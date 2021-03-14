Esto pediría la Juventus por la salida de Cristiano Ronaldo

¿Se va? En los últimos días ha surgido el rumor de que el Real Madrid estaría interesado en los servicios de Cristiano Ronaldo, quien en recientes días sufrió una dolorosa eliminación en la UEFA Champions League a manos del Porto del ‘Tecatito’ Corona.

Según el periódico italiano Corriere dello Sport, la Vecchia Signora ya habría puesto precio al delantero portugués, el cual rondaría en los 29 millones de euros, una cifra que a pesar de ser baja para el mercado actual, probablemente corresponda a los 36 años de edad de CR7.

El mismo medio italiano informa que el precio de Cristiano Ronaldo sería con la intención de conseguir un rápido comprador, pues el sueldo del portugués en la Vecchia Signora es de 64 millones de euros brutos y su salida representaría un fuerte ahorro.

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¿Real Madrid a la vista?

En los pasados días, el Chiringuito dio a conocer que el Real Madrid tendría la intención de buscar el regreso de Cristiano Ronaldo ahora que los merengues carecen de un centro delantero letal y según informes del mismo medio, la relación entre el astro portugués y Florentino Pérez es excelente a pesar de la caótica salida de CR7.

Por si fuera poco, en la conferencia de prensa previa al partido entre el Real Madrid y Elche, Zinedine Zidane habló sobre lo que significa Cristiano Ronaldo para la institución merengue.

"Sabéis lo que es Cristiano Ronaldo para el Real Madrid, lo que ha hecho en el club, el jugador que es y el cariño que le tenemos", respondió Zidane que habitualmente responde con evasivas a nombres de futbolistas que no integran su plantilla.

"Todo lo que ha hecho aquí Cristiano es historia, es magnífico, pero ahora es un jugador de la Juve, lo está haciendo fenomenal allí y no puedo decir nada de las muchas cosas que se dicen. Es jugador de la Juve y tengo que respetar estas cosas", concluyó Zidane.

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