Las lesiones de Neymar molestan a la prensa francesa

A la prensa en Francia ya se le acabó la paciencia con Neymar. Las trasnochadas del futbolista brasileño hacen eco de su bajo rendimiento con el París Saint-Germain, donde esta temporada sigue sin demostrar que es el mejor jugador del equipo; al contrario, Kylian Mbappé le ha superado en trascendencia dentro del campo, mientras que el 10 del PSG pasa más tiempo en las gradas —lesionado— e inmerso en polémicas que no gustan en territorio galo.

Apenas esta semana sucedió algo histórico para el equipo de la capital francesa, el PSG eliminó en los Octavos de Final de la UEFA Champions League al Barcelona. Lo hizo con un global de 5-2 y se dio el lujo de no poner en la cancha a su segundo jugador mejor valuado de la plantilla: Neymar Jr., quien no logró recuperarse de una lesión que lo tiene sin jugar desde el 11 de febrero.

Se esperaba que Neymar pudiera estar en la cancha para enfrentar al Barcelona. Pero no fue así. El estilo de vida del jugador de 29 años —siempre distendido y fiestero— no le beneficia en la recuperación de sus constantes lesiones, de hecho, el reconocido medio “L’Equipe”, dedicó un artículo que evidencia la falta de disciplina de la estrella del conjunto parisino. Y es que Neymar no es capaz de dormir ocho horas al día, se desvela hasta altas horas de la madrugada para ver un popular Reality Show de Brasil y también se dedica gran parte de la noche a jugar videojuegos.

"¿Es malo ver Reality Shows o estar con un videojuego hasta las 3 de la mañana? Claro que no, pero el asunto es menos malo para la imagen de alguien cuando las actividades nocturnas se repiten y te llamas Neymar”, aseguró el periódico galo.

Si no se cuida, Neymar se seguirá lesionando

Neymar registra 15 problemas musculares en las últimas tres temporadas con el PSG. Algo que parece anormal para un futbolista que no supera los 30 años. Esta elevada cifra, que le ha hecho perderse partidos de alta trascendencia en varias competiciones, ha disparado las alertas en los altos mandos del club galo, que invirtió 222 millones de euros en el brasileño para ponerlo en la cima del futbol mundial.

No obstante, el patrón en Neymar sigue siendo el mismo. Cuando está sano demuestra cualidades únicas en el campo, es desequilibrante, tiene gol y es generoso con las asistencias para sus compañeros. Pero no es capaz de tener continuidad, cuando parece que está en un gran momento, otra vez termina por lesionarse.

En una entrevista realizada el pasado mes de febrero al reconocido fisiólogo francés Jean-Bernard Fabre, para cuestionarlo por las constantes lesiones del brasileño, el estilo de vida de Neymar quedó evidenciado: “Cuando te pasa una vez, puedes pensar que es mala suerte, pero es que le pasa todos los años”.

Actualmente Neymar está tasado en el mercado con un valor de 128 millones de euros. Esta temporada lleva 11 partidos en la Ligue 1 con un registro de 6 goles y 4 asistencias.