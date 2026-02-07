Serie del Caribe 2026: Fecha y HORA EXACTA de la final entre México verde y rojo; Tomateros de Culiacán vs Charros de Jalisco

La Serie del Caribe 2026 llega a su final este sábado 7 de febrero con el juego entre Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco, es decir México Verde y México Rojo.

Es la primera vez que dos equipos del mismo país se enfrentan en una final, debido a que en esta edición participan el campeón y subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico luego de que Venezuela declinará la invitación.

¿Cuándo fue la última final de la Serie del Caribe entre dos equipos del mismo país?

En Hermosillo en el año 1974, México compitió con Venados de Mazatlán y Yaquis de Obregón tras la ausencia de Venezuela por una huelga de jugadores. En esa edición, los equipos mexicanos finalizaron en el fondo del standing.

Para 2008, República Dominicana tuvo doble equipo representante en la gran final, siendo los Tigres del Licey siendo los absolutos ganadores tras imponerse a las Águilas Cibaeñas.

En el formato de final directa, que inició en 2013, es la primera vez en este 2026 cuando se midan dos escuadras de la misma nación.

¿A qué hora y por dónde ver México Rojo vs México Verde en la final de la Serie del Caribe 2026?