¡ESTÁ LISTO! Ohtani logró 11 ponches antes de debutar en la temporada 2026

En primavera, los números se leen con cuidado, pero hay actuaciones que no admiten demasiada interpretación. Cuando un pitcher domina con repertorio completo, poncha en racimo y sale del juego dejando a los bateadores sin respuestas, la conclusión se vuelve simple: está listo para que “ya cuente”.

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Shohei Ohtani ponchó a 11 en el último juego de pretemporada

Shohei Ohtani dejó una actuación enorme y confirmó que está más que listo para iniciar la temporada de MLB, tras ponchar a 11 bateadores de los Angels en lo que fue su última salida de la pretemporada con los Dodgers. Ohtani trabajó poco más de cuatro entradas, y en ese tramo firmó un dominio que se sintió como ensayo general de temporada regular.

El momento más llamativo llegó en una secuencia que definió la noche: Ohtani ponchó a seis bateadores consecutivos entre la segunda y la cuarta entrada, incluyendo un tramo contra parte del corazón del orden. Fue una muestra clara de comando y de cómo su pitcheo secundario le abrió la puerta para “bajar” el tempo de los swings rivales.

Más allá del show de ponches, el mensaje para los Dodgers es todavía más grande, ya que Ohtani entra al año con el brazo en forma, con volumen creciente y con la expectativa de aportar como abridor en una rotación que quiere llegar fresca a octubre. Su salida ante los Angels no fue solo efectiva; fue el tipo de actuación que confirma que el plan de trabajo va en dirección correcta, justo cuando el calendario cambia de “preparación” a “obligación”.

11 strikeouts from Shohei! 🔥 pic.twitter.com/slDz2hOF4q — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) March 25, 2026

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