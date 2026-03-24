¿El mejor juego de beisbol en la historia? MLB The Show 26 llega a la PlayStation y esto se dice de él

Los videojuegos deportivos han comenzado a tener cada vez más impacto entre la comunidad gamer gracias a las distintas disciplinas que abarca dentro del soccer, el futbol americano y la lucha libre. Ahora, la MLB ha sorprendido con un título que ya está disponible para la PlayStation 5.

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Luego del lanzamiento del videojuego de la NFL, así como del título de la WWE que recientemente salió al mercado, es ahora la MLB quién ha sorprendido a propios y extraños con la llegada de MLB The Show 26, mismo que arriba directamente a la PlayStation 5 con mucho qué decir al respecto.

MLB The Show 26, ¿el mejor juego en la historia del beisbol para PlayStation?

El béisbol es uno de los deportes más importantes a nivel mundial, por lo que ahora, con la llegada del MLB The Show 26, esta disciplina ha dado un paso más allá dentro del mundo de los videojuegos a través de la creación de tu propio legado dentro de este mismo título.

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First home run of MLB the show 26 went 100 ft😂😂 pic.twitter.com/IFRIbDVOnB — Blue Jays Domain (@bluejaysdomain) March 13, 2026

Es así como MLB The Show 26 se presenta como una entrega sorpresiva, grande y admirada por algunos expertos en la materia, pues aquí el jugador podrá iniciar un Modo Carrera en el que podría salir de la preparatoria rumbo a la búsqueda de colocar su nombre en el Salón de la Fama del Beisbol.

En otras palabras, este nuevo videojuego pone el foco directamente en la evolución que el beisbolista tiene a lo largo de su carrera, esto a través del simbolismo de superación que presenta así como un videojuego que, entre otras cosas, mezcla una mejor jugabilidad, una narrativa deportiva conveniente y la mejora radical en las técnicas.

¿Cuándo salió MLB The Show 26?

MLB The Show 26 se lanzó oficialmente la semana pasada, más precisamente el 17 de marzo del 2026. Este título ha ganado mucha importancia dentro de la PlayStation 5; sin embargo, debes saber que el mismo también se presenta en otras consolas como la Nintendo Switch y la Xbox Series X/S.