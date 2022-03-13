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Fútbol

Con silbidos Messi intercambia playera con jugador ucraniano

En medio de la presión de los hinchas del PSG, el astro argentino Lionel Messi le da su camiseta al jugador ucraniano Danylo Ignatenko

Mbappé y Messi
|EFE

Escrito por: Azteca Deportes

París, Francia. Al termino del encuentro donde el Paris Saint-Germain (PSG) derrotó al Burdeos por marcador de 3-0, el astro argentino Lionel Messi , bajo la protesta de los hinchas del equipo parisino, intercambió su camiseta con el jugador ucraniano Danylo Ignatenko que había entrado de cambio unos minutos antes.

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El gesto del capitán de la selección de Argentina no pasó desapercibido en los aficionados donde se dividieron opiniones, ya que algunos aplaudieron el detalle del jugador del PSG y otros lo atacaron con gritos y chiflidos.

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Al inicio del partido de la Ligue 1 los aficionados del Paris Saint-Germain recibieron con una fuertes rechifla a los jugadores, principalmente a Messi y a Neymar, menos al francés Kylian Mbappé que fue aplaudido en cada jugada que realizaba teniendo como premio anotar uno de los tres goles del partido.

“¿Cómo hemos vivido la reacción del público? Con tristeza”, así se señaló el técnico argentino Mauricio Pochettino. “Tristeza, creo que es el término adecuado, la tristeza de vivir una tarde como esta en el Parque de los Príncipes”, añadió.

Messi y Danylo Ignatenko

Danylo Ignatenko pensó en ingresar al ejercito Ucraniano

Hace unos días, el mediocampista Danylo Ignatenko pudo unirse con una parte de su familia que se encontraban en Ucrania y que salieron luego de la invasión del ejercito ruso.

"Por supuesto que pensé en ello", declaró Ignatenko al ser cuestionado si lucharía por su tierra. "Si hubiera pensado que eso habría ayudado a mi país, lo habría hecho, pero por desgracia esta situación va a durar un tiempo y lo mejor que puedo hacer es seguir jugando al futbol".

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"Trato de no ver las noticias, me concentro en el futbol", confesó. Ignatenko admite haber considerado seguir el ejemplo del campeón del mundo de boxeo en pesos pesados Oleksandr Usyk y del entrenador del Sheriff Tiraspol Yurit Vernydub, y regresar para combatir.

El centrocampista se vino abajo entre lágrimas durante un entrenamiento hace dos semanas, cuando comenzó la invasión por parte de Rusia.

No obstante su moral remontó, gracias a la ayuda del Burdeos para sacar a parte de su familia de Ucrania. Sus familiares se encuentran ahora viviendo con el jugador.

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