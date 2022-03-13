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Fútbol

VIDEO: Afición del PSG recibe con abucheos a Messi y Neymar

Luego de la eliminación en Champions League, la afición del PSG recibió con silbidos a Messi y Neymar en el partido de la Ligue 1 ante el Bordeaux

Messi y Neymar
|REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

La afición del PSG está realmente molesta. Luego de caer ante el Real Madrid y quedar eliminados de la Champions League, los fans del conjunto parisino recibieron con abucheos a sus jugadores, entre ellos Messi y Neymar.

Kylian Mbappé fue el único que se hizo presente en la eliminatoria con un par de goles. Es por eso que los seguidores del PSG lo "respetaron" y fue de los pocos a los que no silbaron e incluso le aplaudieron al delantero francés, en el partido de la Ligue 1 que jugaron en el Parque de los Príncipes ante el Bordeaux.

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Champions League - Paris St Germain v Real Madrid - Lionel Messi en el césped
Lionel Messi tirado en el césped del Parque de los Príncipes.|Reuters

Silban a Messi y Neymar

Los videos se hiciero virales en redes sociales, pues el cambio de aplausos (a Mbappé) a abucheos fue monumental cuando Lionel Messi y Neymar salieron a calentar previo al encuentro ante el Bordeaux.

La opinión fue una y la afición se hizo sentir, pitándole a dos de sus mejores jugadores, pero que no pudieron hacer nada para evitar la eliminación de la Champions League, en un año en el que se esperaba mucho más del equipo.

Lionel Messi falló un penal en el partido de ida ante el Real Madrid, que terminó siendo clave para que posteriormente quedaran eliminados. Neymar se vio involucrado en la jugada sel segundo gol, en una carrera con Luka Modric, a quien no pudo frenar.

Luis Suárez defiende a Neymar y Messi

A través de redes sociales también, Luis Suárez salió a defender a quienes fueron sus compañeros en el Barcelona. El uruguayo subió una foto en donde sale con Neymar y Messi, asegurando que como siempre hay "futbol sin memoria".

"Como siempre el #futbolsinmemoria Siempre con Ustedes! Los quiero mucho", dice el mensaje en la cuenta de Instagram del uruguayo, en donde fueron mencionados Neymar y Messi.

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