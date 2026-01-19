¡SIN MIEDO! El Quarterback que reemplazará a Bo Nix y buscará llevar a Denver al Superbowl

Los Denver Broncos confirmaron que su titular Bo Nix sufrió una fractura en el tobillo derecho durante la victoria en tiempo extra frente a los Buffalo Bills y será baja por el resto de la postemporada; el jugador será sometido a cirugía, según informó el club y fuentes cercanas a la institución de Colorado.

¿Quién confirmó al reemplazo de Bo Nix para la final de la Conferencia Americana?

Ante esta situación, el entrenador Sean Payton anunció que el suplente Jarrett Stidham será el encargado de tomar la titularidad para el próximo compromiso, el partido por el título de la AFC. Stidham, quarterback con poca experiencia como suplente en la NFL desde 2019, forma parte del vestuario de Denver desde la llegada de Payton y ha trabajado durante la temporada como acompañante de Nix, lo que facilitó la decisión del cuerpo técnico.

¿Quién es Jarrett Stidham? El reemplazo de Bo Nix con los Broncos

El perfil de Stidham es el de un jugador con recorrido como suplente en dos equipos de la NFL New England Patriots y Las Vegas Raiders, además de haber contado con limitadas oportunidades como titular; su récord y sus actuaciones serán clave para mantener el impulso que generó el equipo en la primera fase de los playoffs. Head coach Sean Payton expresó confianza en que Stidham “estará listo para el momento” y subrayó que el staff debe ajustar el plan de juego para adaptarse al estilo del nuevo titular.

Para reforzar la profundidad en la posición, los Broncos han realizado movimientos en su nómina: firmaron al veterano Ben DiNucci para la escuadra de prácticas y mantienen la opción de utilizar a Sam Ehlinger como alternativa en el banquillo, buscando garantizar disponibilidad y experiencia en caso de cualquier eventualidad. Estas incorporaciones buscan cubrir el vacío inmediato y ofrecer distintas variantes ofensivas en la preparación del AFC Championship.

El desafío para Denver será adaptar el playbook y la identidad ofensiva a las características de Stidham en tiempo récord, al mismo tiempo que se administra la ausencia de Nix tanto en lo deportivo como en lo anímico del plantel. La organización mostró determinación por sostener la aspiración al Super Bowl y apeló a la resiliencia colectiva para afrontar la prueba que comienza ahora, con Stidham como nuevo responsable bajo el centro.