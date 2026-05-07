¡Lo que se perdió Rayados! Histórico futbolista de Toluca pasó por Monterrey

Aunque Antonio Naelson ‘Sinha’ siempre será recordado por su paso en los Diablos Rojos, tuvo un breve paso por los Rayados, en donde de manera sorpresiva decidieron no renovarlo tras disputar solo una temporada.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Rayados de Monterrey anuncia bombazo proveniente de Europa

El talentoso mediocampista brasileño que después se naturalizó mexicano llegó al País en 1998 gracias al Monterrey, pero inmediatamente fue prestado a la filial de Saltillo FC que se encontraba en la extinta Primera “A”.

Tigres vs Chivas: resumen y goles de un partidazo en los Cuartos de Ida del Clausura 2026

Paso fugaz por Rayados

Tras un año, el entonces joven ‘10’ recibió la oportunidad de probarse en la Primera División en un momento complicado que atravesaba el conjunto regiomontano.

“En ese entonces estaban buscando de qué manera reforzar el club porque no había dinero, en Saltillo habíamos dos o tres que habíamos llamado la atención, de ahí nos agarraron”, contó recientemente Sinha en el podcast de Yosgart Gutiérrez.

Aseguró que facilitó mucho la presencia del técnico ‘Pepe’ Treviño en esta primera aventura en el máximo circuito, en donde compartió vestuario con Antonio ‘El Turco’ Mohamed en un equipo que peleaba por mantener la categoría.

“Estuve un torneo, nosotros estuvimos peleando el descenso ese torneo, nos salvamos en la última fecha, me imagino que de alguna otra manera nos destacamos para llamar la atención acá (Toluca)”, dijo.

Sorpresiva salida del Monterrey

Antonio Naelson recordó que después de esa primera temporada tenía la expectativa de seguir en Rayados, sin embargo hubo un sorpresivo cambio de planes.

“Yo viajo a Brasil después del torneo, me dicen que estamos asegurados un torneo o un año más, pero estando allá me llaman para decirme que ya no, que estoy fuera de planes”, relató Sinha.

Sin imaginar que sería en los Diablos Rojos en donde formaría una exitosa carrera como uno de los mediocampistas creativos más importantes del futbol mexicano en las últimas décadas.

“Había muchas llamadas de Primera A y de Primera División había dos o tres que llamaban la atención, que era el caso de Atlas y Necaxa, lo del Toluca salió después… y me dijeron que era ir a que me vieran, así que mi vida ha sido una prueba”, dijo.

Te puede interesar: Pumas quedaría fuera de Liguilla ante el América; este es el presagio que lo “confirma”