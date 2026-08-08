Llegó como una incógnita al Toluca, pero salió del club con 8 títulos y como una leyenda de los Diablos

Toluca es, actualmente, el segundo equipo (junto a Chivas) con más campeonatos en la historia del futbol mexicano solo por detrás del Club América, y parte de esto deriva de los increíbles jugadores que han pasado por los Diablos Rojos a lo largo de los últimos 25 años.

¡Increíble falla de Paulinho! Toluca perdona | Toluca vs Juárez | Cuartos de Final Vuelta

El Siglo XXI es el más importante en la historia de los Diablos del Toluca y fue precisamente en este periodo de tiempo que contaron con la presencia de Antonio Naelson Sinha, quien sin duda es uno de los jugadores más importantes que el cuadro choricero ha tenido hasta ahora.

¿Qué números dejó Antonio Naelson Sinha en Toluca?

Luego del paso que tuvo en Rayados de Monterrey, Sinha arribó al Toluca en 1999 para crear una de las carreras más espectaculares en la historia del equipo, esto gracias a la forma en cómo se adueñó del medio campo compartiendo planos estelares con Vicente Sánchez y José Saturnino Cardozo.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Sinha destacaba entre los demás por ser muy inteligente en el campo, así como por deshacerse de sus rivales a través de dribles y de la forma en cómo conectaba el centro del campo con el apartado ofensivo, por lo que muchos lo consideran una de las grandes leyendas de la institución mexiquense.

Y es que, más allá del impacto futbolístico que tuvo, Antonio Nalseon también es uno de los jugadores más ganadores del Toluca al registrar cinco títulos de Liga BBVA MX en el 2000, 2002, 2005, 2008 y 2010. Además, también conquistó dos Campeón de Campeones y una Concachampions.

¿Cuántos goles registró Sinha en Toluca?

A pesar de no ser un centro delantero y jugar más atrás del atacante, la realidad es que el brasileño, que representó a la Selección Mexicana en el Mundial 2006, tuvo grandes números en Toluca, mismos en donde destacan 71 anotaciones y 80 pases a gol en 592 duelos disputados.