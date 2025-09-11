¿Qué pasa con Sergio Ramos en los Rayados de Monterrey?

Sergio Ramos fue una de las ausencias más importantes en los entrenamientos de este lunes y martes, lo que levantó la preocupación de un sector de la afición de los Rayados que piden evitar caer en algún exceso de confianza.

Esto debido a que los dirigidos por el técnico Domènec Torrent llevan un gran paso en lo que va del Apertura 2025, en el que son líderes del torneo, con el zaguero ex del Real Madrid siendo titular en las siete jornadas.

¿Cuándo vuelve Ramos?

El parón de la LIGA BBVA MX por la Fecha FIFA permitió que Ramos pidiera vacaciones para ir a España al inicio de la semana pasada, pero volvió a la “Sultana del Norte” para incorporarse con sus compañeros en los trabajos de sábado y domingo.

Sin embargo, sin una lesión de por medio, Sergio obtuvo un permiso de la directiva de la “Pandilla” para no acudir a las sesiones de esta semana en El Barrial, debido a que acudió a un concierto del cantante español Alejandro Sanz en Mérida, Yucatán. Cabe recordar que el defensa español tiene un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que no estará disponible para el regreso del balompié azteca este fin de semana.

Los números de Ramos este torneo

Sergio Ramos ha participado como titular en los siete partidos que van del Apertura 2025, con una suma de 630 minutos jugados, ya que Torrent ha optado por mantenerlo todo el tiempo en el campo, sin necesidad de sacarlo de cambio.

En ese lapso, el reconocido futbolista incluso colaboró con un gol en la victoria de los Rayados por marcador de 3-0 ante el Necaxa, en duelo de la Jornada 6, pero también acumuló las cincoamonestaciones que le provocaron un juego de castigo.

La última vez que el Monterrey no contó con su presencia, se trató del último duelo de la primera fase de la Leagues Cup, en la que cayeron por pizarra de 0-2 ante el Charlotte de la Major League Soccer (MLS). Mientras que en liga, su última ausencia se remonta al partido de vuelta de cuartos de final contra el Toluca del Clausura 2025, en el que el conjunto regiomontano perdió 2-1 y además quedó eliminado de la Liguilla.

