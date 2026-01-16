Sonic the Hedgehog celebra 35 años de velocidad, legado y cultura pop

Sonic the Hedgehog, una de las franquicias más emblemáticas y reconocidas de la industria del entretenimiento, celebra este año su 35º aniversario. Desde su debut en 1991, el icónico erizo azul no sólo redefinió los videojuegos de plataformas, sino que se convirtió en un fenómeno cultural que ha trascendido generaciones y formatos, consolidándose como una de las marcas más queridas del sector.

Te puede interesar: GTA VI: Estas son las 7 FILTRACIONES más importantes de su lanzamiento en noviembre

Para dar inicio a las celebraciones, SEGA ha lanzado un nuevo tráiler de aniversario, diseñado para despertar la emoción de los fans y recorrer los momentos más memorables de Sonic a lo largo de estas tres décadas y media. El video funciona como un homenaje a la evolución del personaje, desde sus orígenes en los videojuegos clásicos hasta su expansión hacia nuevas narrativas y audiencias.

Sonic Racing: CrossWorlds. Velocidad, dinamismo y mucha diversión | AZE Review

A lo largo de los años, Sonic ha ido mucho más allá de sus raíces en los videojuegos. La franquicia ha crecido con la creación de nuevos personajes y mundos, así como con exitosas películas taquilleras, series animadas, música, una amplia línea de merchandising y colaboraciones que han mantenido vigente su relevancia dentro de la cultura pop global. Este impacto multifacético es precisamente lo que SEGA busca destacar durante el aniversario.

SEGA celebra 35 años de Sonic 💙🦔

El erizo más famoso del mundo cumple aniversario y 2026 viene cargado de grandes sorpresas ⚡🎮

La velocidad nunca pasa de moda.#Sonic35 #SEGA #SonicTheHedgehog #Gaming #AztecaEsports pic.twitter.com/09oV4mWQ8O — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) January 15, 2026

Durante el próximo año, la compañía pondrá en marcha una serie de programas conmemorativos pensados para celebrar el legado de Sonic y fortalecer el vínculo con su comunidad. Entre las actividades previstas se incluyen contenidos digitales que repasarán la evolución del personaje, encuentros de fans y eventos comunitarios, colaboraciones exclusivas con marcas y tiendas que ofrecerán productos de edición limitada, así como museos pop-up, exposiciones de arte, conciertos en vivo y un nuevo podcast narrativo centrado en el universo de Sonic.

Te puede interesar: Resident Evil Requiem revela su lado más oscuro en el Resident Evil Showcase

“Estamos muy orgullosos de celebrar los 35 años de nuestra querida franquicia Sonic con nuestros fans”, señaló Marcella Churchill, vicepresidenta de marketing de la marca de SEGA/ATLUS en SEGA of America. “Este hito no solo refleja nuestro pasado, sino que también mira hacia el futuro, mientras seguimos innovando y creando nuevas experiencias para nuestra comunidad a lo largo de 2026”.

SEGA adelantó que a lo largo del año se revelarán más contenidos, colaboraciones, coleccionables y experiencias especiales inspiradas en este aniversario. Los fans podrán seguir todas las novedades a través del sitio web oficial del 35º aniversario de Sonic the Hedgehog, donde se centralizará la información de esta celebración histórica.