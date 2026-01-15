Resident Evil Requiem revela su lado más oscuro en el Resident Evil Showcase

Durante el más reciente Resident Evil Showcase, La empresa desarrolladora, Capcom presentó nuevas novedades de Resident Evil Requiem, la próxima entrega principal de la icónica franquicia de survival horror. El evento permitió a los fans conocer con mayor profundidad la visión del juego, confirmando que la serie busca reforzar el terror psicológico sin abandonar la acción que ha definido a sus títulos más recientes.

Uno de los puntos centrales de la presentación fue el tono narrativo de Resident Evil Requiem. Capcom dejó claro que esta nueva entrega apuesta por una atmósfera más oscura y opresiva, con una historia que pone énfasis en la desesperación, la pérdida y las consecuencias de los eventos que han marcado al universo de Resident Evil. Aunque no se revelaron todos los detalles del argumento, el material mostrado sugiere una trama más íntima y perturbadora, donde el miedo vuelve a ser el eje principal de la experiencia.

En cuanto a la jugabilidad, Requiem introduce ajustes diseñados para incrementar la tensión constante. La exploración tendrá un peso mayor, con escenarios más cerrados, recursos limitados y un diseño que fomenta la cautela del jugador. Capcom también destacó mejoras en la inteligencia artificial de los enemigos, los cuales reaccionarán de forma más dinámica al entorno y a las decisiones del jugador, haciendo cada enfrentamiento menos predecible.

El apartado visual y sonoro fue otro de los grandes protagonistas del Showcase. Gracias al RE Engine, Resident Evil Requiem presenta entornos altamente detallados, iluminación más realista y efectos de sonido que refuerzan la sensación de vulnerabilidad. La música y el diseño de audio juegan un papel clave para anticipar peligros y generar incomodidad incluso en los momentos de aparente calma.

Durante la presentación, Capcom también insinuó nuevos personajes y amenazas, así como el regreso de elementos clásicos de la saga reinterpretados para una nueva generación. Aunque no se confirmaron fechas específicas adicionales, el estudio aseguró que compartirá más información en futuros eventos, incluyendo detalles sobre personajes jugables, duración y modos de juego.

Con lo mostrado en el Resident Evil Showcase, Resident Evil Requiem se perfila como una evolución natural de la franquicia, combinando el horror clásico con sistemas modernos. La promesa es clara: un regreso al miedo puro, donde cada decisión importa y sobrevivir será, una vez más, el mayor desafío.

Respecto a los precios y ediciones disponibles, Resident Evil Requiem se podrá pre-ordenar ya en múltiples tiendas y plataformas digitales. Las versiones principales incluyen:

Edición Estándar: alrededor de USD 69.99 / €64.99 , que incluye el juego base más un atuendo de bonificación pre-pedido llamado “Apocalypse”.

alrededor de , que incluye el juego base más un atuendo de bonificación pre-pedido llamado “Apocalypse”. Edición Deluxe: aproximadamente USD 79.99 / €74.99, con contenido adicional digital como varios trajes exclusivos, aspectos de armas, filtros de pantalla, amuletos y un paquete de audio temático.

Estas ediciones estarán disponibles para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC a través de plataformas como Steam, Epic Games Store, PlayStation Store y Microsoft Store el próximo 27 de febrero de 2026.

Además, algunas tiendas ya han listado versiones físicas con precios recomendados que oscilan en torno a MXN 1,500–1,700, dependiendo de la plataforma y los contenidos incluidos