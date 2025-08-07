Revelan el motivo por el que Ángel Correa se adaptó tan rápido a Tigres

El mediocampista de los Tigres aseguró que los aficionados deben ilusionarse con el nivel que está tomando Ángel Correa y reveló lo que están haciendo internamente para que mantenga el ritmo ahora en la LIGA BBVA MX.

La gran relación entre Correa y Gorriarán

El atacante argentino, ex del Atlético de Madrid, consiguió cuatro goles en los tres partidos que tuvieron ante los conjuntos de la Major League Soccer (MLS); en donde se lució con dos dobletes ante el Houston Dynamo y el San Diego FC.

“Lo tengo bien a mi rommie. Le estoy dando buenos mates”, bromeó Gorriarán sobre el secreto para que Correa esté cada vez más adaptado al plantel de los ‘Felinos’.

“Es un jugador clase A, es indiscutible la calidad que tiene y como lo dije antes de que llegara, nuestro papel es hacer que se sienta cómodo y feliz, y creo que hoy está disfrutando del futbol, está siendo feliz en la cancha, lo está notando con goles, su alegría será la alegría de muchos Tigres”, dijo.

Así respondió Gorriarán este miércoles tras arribar a la ‘Sultana del Norte’ luego de su participación en la Leagues Cup, en la que sumaron dos victorias en sus primeros encuentros, pero cerraron con una derrota ante Los Ángeles FC.

Ya se nota la mano de Pizarro

El volante uruguayo explicó que a nivel colectivo también cada día se han sentido más cómodos con el plan de juego que pretende Guido Pizarro, después de su primer semestre en el que tomó al equipo de manera sorpresiva.

“Hoy ya con una pretemporada encima y se está viendo la mano del cuerpo técnico y el plantel está respondiendo de buena manera”, indicó.

Los de la ‘U’ de Nuevo León volverán a la actividad en el Apertura 2025, cuando este viernes 8 de agosto reciban al Puebla en la cancha del Estadio Universitario, como parte del arranque de la cuarta jornada.

