Es una leyenda de México, fue bateado por un grande de la Liga BBVA MX y actualmente vale solo 25.000

José de Jesús Corona es una leyenda de México, ya que le dio al país uno de sus mayores logros en futbol: la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sin embargo, ahora a sus 44 años está a punto del retiro, pues después de ser bateado de Cruz Azul su precio decayó hasta ahora valer 25 mil euros (más de 543 mil pesos). Este es el legado de quejó el arquero en uno de los 4 Grandes de la Liga BBVA MX .

Actualmente, “Chuy” es jugador de Xolos de Tijuana después de salir de la Máquina, donde estuvo por más de 10 años, aunque no es titular, incluso es la tercera opción del entrenador Sebastián “Loco” Abreu. Lo anterior, ya que antes de él están Antonio Rodríguez y Jorge Hernández. ¿Qué es lo que piensa Corona acerca del retiro?

El portero medallista olímpico no sale ni a la banca a los partidos de Tijuana; no obstante, fue registrado por el club para el Apertura 2025, por lo que ahora su labor puede estar enfocada en guiar a los arqueros jóvenes de la institución y no tanto a figurar bajo los 3 palos.

Así fue como Jesús Corona fue tabeado por un grande de la Liga BBVA MX

José de Jesús Corona fue el arquero titular de Cruz Azul durante 14 años y pieza fundamental en la obtención del título de la Liga BBVA MX tras más de 23 años de sequía. Sin embargo, la institución no le renovó su contrato y no entró en planes para el Apertura 2023, pese a ser el capitán del conjunto.

Esta noticia le cayó como balde de agua helada a “Chuy”, pues él contemplaba retirarse en la Noria, pero a sus 42 años quedó como agente libre y emprendió una nueva aventura en Xolos de Tijuana, donde llegó en otro rol: portero suplente.

Corona es considerado un histórico en Cruz Azul, pues defendió con gallardía los 3 postes del club y consiguió varios títulos en su paso por la institución: