Cruz Azul en alerta: una de sus figuras podría acabar jugando en Pumas por un efecto dominó

En medio de un panorama que parecía tranquilo en Cruz Azul, una serie de movimientos fuera de La Noria podría terminar impactando directamente en el equipo.

Mientras La Máquina atraviesa un buen momento en el Clausura 2026, la situación de Andrés Gudiño comienza a llamar la atención en el mercado.

Te puede interesar: El número mágico de Cruz Azul, Toluca y Guadalajara para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026

Y es que el interés de Inter Miami por reforzar su portería podría terminar impactando directamente en La Máquina.

RESUMEN: Toluca vs Cruz Azul | J5 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Gudiño aparece en el radar en medio de la incertidumbre

El arquero mexicano Andrés Gudiño ha respondido cada vez que le ha tocado jugar. Sus actuaciones en el torneo lo han colocado como una opción confiable bajo los tres postes, pero su lugar no está completamente asegurado.

El regreso de Kevin Mier abre nuevamente la competencia en la portería, y eso cambia el pnorama de cara al mercado de verano.

Dicho esto, el nombre de Gudiño comienza a circular como una opción bastante atractiva para otros equipos.

Te puede interesar: Confirmado: Monterrey suma otra baja de peso para enfrentar a Cruz Azul en la Concachampions

Andrés Gudiño es buscado por Pumas para reemplazar a Navas|Crédito: Cruz Azul / X

Inter Miami podría acabar apostando por Gudiño

Y es aquí en donde la cosa se pone interesante. El conjunto de la MLS ha mstrado interés en reforzar su portería y uno de los nombres que sigue es el de Keylor Navas, quien todavía no define su futuro con Pumas.

Si el costarricense termina saliendo del club universitario, la reacción sería inmediata: Pumas tendría que buscar un reemplazo en el mercado.

Y ahí es justo donde Cruz Azul entra en escena, pues Gudiño se perfila como una alternativa natural en caso de que Pumas necesite portero, lo que obligaría a Cruz Azul a tomar una decisión importante.

Por ahora no hay una negociación formal sobre la mesa, pero el contexto empieza a alinearse.

