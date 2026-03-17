El número mágico de Cruz Azul, Toluca y Guadalajara para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026

Hasta ahora se han disputado 12 Jornadas del Torneo Clausura 2026 donde se está definiendo a los equipos que conseguirán su boleto para disputar la Liguilla. Cruz Azul, Toluca y Guadalajara se ubican en las tres primeras posiciones en la tabla y están muy cerca de conseguir su ansiado pase.

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Faltando seis jornadas para que culmine la temporada regular del campeonato mexicano se disputarán 18 puntos. Al momento, los ocho primeros de la tabla son: Cruz Azul 26 puntos estando en la cima, mientras Toluca tiene 25 unidades, Chivas de Guadalajara llega a los 24 con un partidos menos, En el cuarto puesto se encuentra Pachuca con 21, seguido por Pumas de la UNAM con 20, Tigres es sexto con 17, los mismo que tienen las Águilas del América y Atlas, pero con mejor diferencia de goles.

Los Rayados de Monterrey se posicionan en el noveno lugar con 14 puntos. Si el conjunto dirigido por Nicolás Sánchez lograra ganar los próximos seis encuentros llegaría a la cifra de 32 unidades.

¿Qué necesita Cruz Azul para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026?

La Máquina Celeste, que ha tenido un excelente torneo y que solo una vez ha conocido la derrota, tiene como cifra mágica conseguir 7 puntos en lo que resta del torneo para llegar por lo mínimo a los 33 puntos y estar en la fiesta grande.

Cruz Azul enfrentará en la Jornada 12 a Mazatlán en el puerto, después recibirá a Pachuca en el Cuauhtémoc, en la Jornada 14 jugará el Clásico Joven ante América en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Los cementeros recibirán a los Xolos de Tijuana en la J15, para luego visitar a Querétaro y cerrar ante Necaxa como local.

Calendario de Cruz Azul

J12 Mazatlán vs Cruz Azul

J13 Cruz Azul vs Pachuca

J14 América vs Cruz Azul

J15 Cruz Azul vs Xolos

J16 Querétaro vs Cruz Azul

J17 Cruz Azul vs Necaxa

¿Qué necesita Toluca para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026?

Los Diablos Rojos, actuales campeones de la Liga MX, tiene como número mágico los 8 puntos. Los choriceros tienen como próximo duelo al Pachuca en el Estadio Hidalgo, para seguir de viaje visitando a los Gallos Blancos. En la Jornada 14 en el Nemesio Díez recibirán al Atletico de San Luis y luego visitarán al América. Toluca cerrará el torneo ante Mazatlán en El Encanto y ante León en suelo mexiquense.

Calendario del Toluca

J12 Pachuca vs Toluca

J13 Querétaro vs Toluca

J14 Toluca vs Atletico de San Luis

J15 América vs Toluca

J16 Mazatlán vs Toluca

J17 Toluca vs León

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¿Qué necesita Chivas para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026?

Gabriel Milito ha logrado un gran torneo con las Chivas, más de lo que la mayoría pensaba al principio. Guadalajara todavía le faltan jugar siete encuentros, este miércoles 18 de marzo enfrentará al conjunto del León, quién estrena técnico, en la cancha del Akron. Una victoria pondría al chiverío en la cima de la tabla con 27 puntos y su marca mágica sería los 6 unidades.

Después del partido ante los felinos jugarán contra los Rayados en Monterrey para luego recibir a los Pumas. En la Jornada 14 tendrán una visita difícil ante Tigres en el Volcán, para después en casa jugar ante Puebla. Sus últimos dos partidos serán ante Necaxa en Aguascalientes y ante Xolos de Tijuana en la perla tapatía.

Calendario de Guadalajara