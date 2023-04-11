Tenemos que salir con una mentalidad de campeones: Spalletti

El técnico del Napoli, Luciano Spalletti, señaló que sus jugadores tienen que salir en el encuentro de ida de cuartos de final de la Champions League ante el Milan "con una mentalidad de campeones".

Resumen Puebla 1-2 Toluca | Liga BBVA MX | Jornada 14 Clausura 2023

"Tenemos que salir con una mentalidad de campeones que no distingan entre jugar en casa o fuera, independientemente de a quién tengamos enfrente", comentó Spalletti en la conferencia de prensa previa al duelo que se disputará este miércoles en el San Siro.



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"La relevancia de ciertos partidos no escapa a los jugadores. Si un partido entre Napoli y Milan en Serie A interesa solo a los aficionados de los dos equipos, partidos como este en la Champions League son seguidos por todo el mundo", adjunto el italiano.

El técnico italiano está probablemente ante el partido más importante de su carrera, con unas semifinales de Champions en juego, pero apuntó alto y espera que haya choques más importantes en la temporada.

"Ojalá haya otros importantes en el futuro. Tenemos que ser conscientes de hasta dónde podemos llegar, porque ya hemos demostrado en esta edición que podemos competir con determinados equipos. Mientras tanto, disfrutemos de estas horas, incluso de la preparación para el partido, desde la cena de esta noche hasta el campo de entrenamiento", comentó Spalletti.

Napoli no contará con Victor Osimhen

El técnico no podrá contar con el delantero nigeriano Victor Osimhen, titular indiscutible en su esquema: "El Napoli ha demostrado hasta ahora que sabe cómo quiere jugar más allá de la formación que elija y si estamos aquí es también porque ya hemos ganado partidos importantes sin Osimhen, con el colectivo y el día del equipo".

"En una eliminatoria se hacen ciertas valoraciones, como la de no arriesgar a Osimhen ya que puede ser útil en el partido de vuelta", explicó.

Por último el entrenador zanjó la polémica generada tras una breve discusión verbal con su compatriota Paolo Maldini, actual director deportivo del Milan.

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"Las cosas en el campo no continúan fuera y le tengo mucho aprecio a Maldini, a quien llamé para que trabajara con nosotros en Rusia con el Zenit. En ese momento tenía otros planes y se negó, pero lo cuento para que la gente entienda la estima que le tengo. En junio de 2020, en medio de la pandemia, en un período en que no estaba entrenando, hice una publicación en la que se ven claramente dos camisetas: la de De Rossi y la de Maldini", finalizó.

