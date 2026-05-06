El streamer argentino Davoo Xeneize habló sobre un crack de la Liga BBVA MX y las redes explotaron

Mientras que Davoo Xeneize se contactó con una estrella mundial que en México quieren mucho más que a Lionel Messi, en su último stream el argentino habló acerca de un futbolista que es crack en la Liga BBVA MX. Se trata nada menos que de un futbolista compatriota suyo que lleva varios años destacándose en el futbol mexicano. Ahora fue clave en el último partido.

Así como es común ver a Davo hablar con Gastón Edul y mencionar estrellas de la liga mexicana (como Gabriel Milito), en la transmisión de la noche del martes 5 de febrero, el streamer argentino habló sobre la posibilidad de que un futbolista de Tigres de la UANL pase a jugar para Boca Juniors en un futuro. Por supuesto, únicamente fue a modo de deseo.

El futbolista de la Liga BBVA MX que a Davoo Xeneize le gusta para Boca Juniors

Todo comenzó cuando iba poco más de una hora y media de stream en Kick. Allí, un fanático del equipo de Nuevo León le consultó a Davoo Xeneize sobre Juan Brunetta. “Davito, buenas noches, ¿no te gusta Brunetta de Tigres para Boca? Partidazo de hoy, saludos de Cancún, México”.

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Sin dudar demasiado, el streamer argentino respondió: “Saludos mexicano hermano. Sí, la verdad que sí, me gusta Brunetta para Boca. Me encantaría la verdad. Es un buen jugador Brunetta, en el futbol argentino le fue bien”.

Juan Brunetta fue el héroe de Tigres contra Nashville SC en Concachampions

El fanático que le donó a Davoo para consultarle sobre el jugador del cuadro regiomontano se refería justamente al “partidazo” que Juan Brunetta jugó en Tigres vs. Nashville por la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup 2026. El argentino fue el autor del gol de la victoria para avanzar a la final.

La historia de Juan Brunetta en Tigres de la UANL y la Liga MX

El mediapunta argentino de 28 años llegó a la Liga MX en julio de 2022, precisamente al Santos Laguna. Un año después, ese equipo lo compró en 2.3 millones de euros. Así, el ex Belgrano, Godoy Cruz y Parma se quedó en el futbol mexicano. En enero de 2024 Tigres lo pagó 5.4 millones de euros. Lleva 41 goles y 28 asistencias en 128 partidos en la UANL.