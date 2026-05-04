En la MLS no lo valoraban, pero hoy es el jugador prodigio de Efraín Juárez en Pumas

Así como un jugador que no brillaba en su anterior equipo hoy es la gran estrella de Pumas UNAM, el conjunto universitario también ha hecho mejorar su nivel a un futbolista que no era valorado en la MLS. De hecho, ahora es el prodigio de Efraín Juárez en el Club Universidad Nacional. Se trata de alguien que levantó su nivel desde su llegada a México, pero ahora aún más.

Resulta que mientras Pumas llega a la revancha con América sabiendo que las Águilas sufrieron una pésima noticia, el conjunto universitario ha tenido “buenas nuevas” en su plantilla. Pues Uriel Antuna, el jugador en el que tanto confió el entrenador universitario, hoy está en su mejor nivel desde su llegada desde la Major League Soccer (MLS).

Uriel Antuna, de ignorado en la MLS a brillar en Pumas UNAM

Tras ser formado en Santos Laguna y dar el salto a Europa (fuerzas básicas de Celtic y Manchester City), Antuna llegó a préstamo a LA Galaxy en enero de 2019. A pesar de haber jugado casi todos los partidos como titular, finalmente el conjunto de Los Ángeles no compraron al jugador mexicano que estaba a préstamo en la MLS.

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Luego de eso, Antuna fue comprado por casi 10 millones de euros por Chivas. Tras 2 años en Guadalajara, salió a Cruz Azul. En 2024 Tigres lo pagó más de 7 Md€. En tanto, Pumas lo fichó para el Clausura 2026, donde ha comenzado a brillar de la mano de Efraín Juárez, incluso a pesar de no ser titular.

reuters

Los números de Uriel Antuna en la MLS

De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas, los números de Uriel Antuna en LA Galaxy fueron estos:

Partidos jugados: 34

Encuentros como titular: 31

Goles convertidos: 6

Asistencias aportadas: 5

Tarjetas recibidas: 1 amarilla y 0 rojas

Los números de Uriel Antuna en Pumas UNAM

Mientras tanto, sus estadísticas en el Club Universidad Nacional han sido los siguientes: